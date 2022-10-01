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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

الأخضر يرتفع.. سعر الدولار أمام الجنيه خلال تعاملات الأسبوع

الدولار
الدولار

ارتفاع سعر الدولار .. ارتفع سعر الدولار مقابل الجنيه بنهاية تعاملات الأسبوع الماضي، حيث قُدِّرَ الارتفاع بنحو 7 قروش، وفقا لما نشره البنك المركزي المصري عبر موقعه الإلكتروني.

سعر صرف الدولار الأمريكي

ارتفاع سعر الدولار .. شهدت نهاية تعاملات الأسبوع الماضي ارتفاع  سعر صرف الدولار ، وارتفعت الأسعار تدريجيا لينتهي الأسبوع، بارتفاع سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري بنحو 7 قروش في أسعار البيع و الشراء.

ويذكر أن 7 قروش هي نفس قيمة ارتفاع أسعار صرف الدولار الامريكي أمام الجنيه المصري خلال تعاملات الأسبوع الذي سبقه، وذلك وفقا للبنك المركزي المصري.

ويرصد "صدى البلد" في السطور التالية، أسعار صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري، بداية تعاملات الأسبوع الماضي ونهايته، وفقا لما أعلنه البنك المركزي المصري عبر موقعه الإلكتروني.

سعر صرف الدولار الأمريكي الأحد 25 سبتمبر 2022

سجل سعر صرف الدولار الأمريكي 19.43 جنيه للشراء، و 19.54 جنيه للبيع، وفقا لما أعلنه البنك المركزي.

سعر صرف الدولار الأمريكي الخميس 29 سبتمبر  2022

سجل سعر صرف الدولار الأمريكي 19.50 جنيه للشراء، و 19.61 جنيه للبيع، وفقا لما أعلنه البنك المركزي.

سعر صرف الدولار الأمريكي اليوم السبت 1 اكتوبر 2022

يرصد موقع “صدى البلد” أسعار الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصرى في نهاية  تعاملات اليوم السبت الأول من أكتوبر 2022 وفقا لاخر تحديث فى البنوك العاملة فى مصر.

أسعار الدولار اليوم

أسعار الدولار .. سجل سعر الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصرى اليوم السبت فى البنك المركزي 19.50 جنيه للشراء و 19.61 جنيه للبيع.

الدولار

الدولار
الدولار

أسعار الدولار

سجل سعر الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصرى اليوم السبت فى بنك مصرف أبوظبى الاسلامي 19.56 جنيه للشراء و 19.59 جنيه للبيع .

وسجل أسعار الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصرى اليوم السبت فى بنكي ( المصري لتنمية الصادرات والإسكندرية )  19.54 جنيه للشراء و 19.56 جنيه للبيع.

سجل سعر الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصرى اليوم السبت فى بنك مصر إيران للتنمية 19.53 جنيه للشراء و 19.56جنيه للبيع.

سجلت أسعار الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصرى اليوم السبت فى بنوك (التجاري الدولي CIB، الأهلى المتحد، العقارى المصري العربي ، المصرف المتحد) 19.53 جنيه للشراء و 19.59 جنيه للبيع.

سجلت أسعار الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصري اليوم السبت فى (العربى الافريقى الدولى، فيصل الإسلامي) 19.51جنيه للشراء و 19.59جنيه للبيع.

الدولار

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أسعار الدولار اليوم في البنوك

سجل سعر الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصرى اليوم  فى بنوك (أبوظبي التجاري ،بلوم ، المشرق، اتش اس بى سى HSBC ، أبوظبى الاول FAB، الامارات دبي الوطني، قناة السويس، المصرف العربي الدولي، التنمية الصناعية  ، الكويت الوطني) 19.49 جنيه للشراء و 19.59 جنيه للبيع.

أسعار الدولار الدولار الأمريكى البنك المركزي الدولار اليوم سعر الدولار سعر الدولار الجنيه المصري

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