المسافة بيننا وبين عرش الرحمن.. اعرفها بالتفصيل

قال الدكتور على جمعة، مفتي الجمهورية السابق وعضو كبار هيئة العلماء، إن هناك امر واحد بيننا وبين عرش الرحمن وهو الدعوة الصادقة.

وأضاف “جمعة”، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك، أن الإمام أحمد رحمه الله سُئل: كم بيننا وبين عرش الرحمن؟ فقال : (دعوة صادقة).

المسافة بيننا وبين عرش الرحمن

قال الشيخ رمضان عبد المعز، الداعية الإسلامي، إن الإمام أحمد ابن حنبل، كان يرى رسول الله كل ليلة في المنام.

وأضاف عبد المعز، في لقائه التلفزيوني على فضائية "دي إم سي"، أن الإمام أحمد بن حنبل، سُئل ذات مرة، عن المسافة التي بيننا وبين عرش الرحمن، فأجاب: "دعوة مستجابة".

وأوضح أن رضا الله على العبد يعتقه من النار ويمنعه من فعل المعاصي والآثام.

هذا الأمر من أسرار قبول الدعاء

قال الدكتور عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن من يريد أن يستجيب الله لدعائه فعليه ان يقيم الليل، فهذا الوقت من أعظم الأوقات لإستجابة الله للدعوات.

وأضاف “عثمان”، فى منشور له عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك، إن من أسرار قبول الدعاء قيام الليل، حيث ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم : «إِذَا مَضَى شَطْرُ اللَّيْلِ الأَوَّلُ ، أَوْ ثُلُثَاهُ يَنْزِلُ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى إِلَى سَمَاءِ الدُّنْيَا ، فَيَقُولُ : هَلْ مِنْ سَائِلٍ يُعْطَى؟، هَلْ مِنْ دَاعٍ يُسْتَجَابُ لَهُ ؟ هَلْ مِنْ مُسْتَغْفِرٍ يَغْفِرُ لَهُ؟، حَتَّى يَنْفَجِرَ الصُّبْحُ».

عليك بهذا الدعاء.. حتى يحقق الله لك ما تريد

قال الدكتور على جمعة، إن الصبر والصلاة والدعاء والاستغفار وشكر الله والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، من أهم الأمور التى يستعين بها الإنسان إذا أراد أن يحقق الله له ما يريد.



وأضاف "جمعة"، فى منشور له عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أنه إذا أراد الإنسان أن يحقق الله له ما يريد فعليه أن يصبر ويصلى ويدعي ويشكر الله على ما أنعم عليه من نعم، ويستغفر الله، ويصلى على النبي.

أسرار استجابة الدعاء

قال مجمع البحوث الإسلامية إن رسول الله –صلى الله عليه وسلم- تركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، وأرشدنا إلى كل ما فيه خير وفلاح لنا في الدنيا والآخرة، ونهانا عن كل ما يعرضنا لغضب الله سبحانه وتعالى.



وأضاف المجمع، فى منشور له، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن من أراد أن يسأل الله حاجته فليبدأ بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وليسأل حاجته وليختم بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فإن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم مقبولة والله سبحانه وتعالى أكرم أن يرد ما بينهما.





وقال الدكتور أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن الدعاء لا يشترط فيه الصلاة على النبي، ولكن ورد أن الصلاة على النبي في أول الدعاء وفي آخره، أرجى لأن يقبل الله ويستجيب لصاحبه.

وقال أمين الفتوى، في البث المباشر لصفحة دار الإفتاء المصرية على فيس بوك، إنه من الممكن أن نقول في بداية الدعاء "بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله ، اللهم صل على سيدنا محمد ، ويكمل الدعاء" وفي نهاية الدعاء يقول "وصلى اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم".