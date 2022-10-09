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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

قادمة من أوروبا .. مصر تشهد انتعاشة كبيرة في سياحة الشتاء

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

قالت شبكة "عرب نيوز" السعودية اليوم الأحد، إن مصر تشهد في الوقت الراهن انتعاشة في أعداد السياح القادمين من عددٍ من الدول الأوروبية والولايات المتحدة، مشيرةً إلى أن مدينة الأقصر حظيت بنصيب الأسد في أعداد السياح.

قال محمد عثمان، رئيس لجنة السياحة الثقافية بوزارة السياحة المصرية لـ"عرب نيوز" إن مصر "شهدت انتعاشة ملحوظة في أعداد السياح القادمين من الدول الأوروبية خاصة إسبانيا وفرنسا فيما تقوم شركات السياحة الإسبانية بتنظيم حوالي 48 رحلة شهريًا إلى مدينة الأقصر المصرية".

وأضاف عثمان: "هذه الانتعاشة لوحظت أيضًا في أعداد السياح القادمين من فرنسا والولايات المتحدة"، مشيرًا إلى أن نسبة حجوزات رحلات السياح خلال فصل الشتاء شهدت طفرة كبيرة مقارنة بالعامين الماضيين.

من جانب آخر، قالت الخبيرة السياحية مي سيد لـ"عرب نيوز" إن "زيادة أعداد السياح القادمين إلى الأقصر وأسوان تعزو إلى كون المدينتان تتمتعان بجوٍ دافئ مقارنة بالدول الأوروبية في الشتاء، فضلاً أن الوقت الراهن هو وقت عودة المدارس أي أنه يكاد ينعدم تواجد المصريين في الأقصر وأسوان".

وأضافت سيد أن "السياح يعرفون جيدًا مواسم السياحة في مصر وهو ما يساهم بنسبة كبيرة في رفع عدد السياح القادمين من الخارج خلال شهر أكتوبر".

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وكشفت "عرب نيوز" أنه من المقرر أن يعقد وزير السياحة والآثار أحمد عيسى، لقاءً مع عدة مستثمرين في مدينة الأقصر بحضور محافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم وذلك على هامش زيارته لحضور عرض أزياء في معبد حتشبسوت، إذ سيركز الاجتماع على الاستعدادات للسياحة الشتوية وكيفية زيادة أعداد الزوار.

ارتفاع إيرادات السياحة

من جانب آخر، كشف تقرير صادر عن البنك المركزي المصري حول أداء ميزان المدفوعات عن العام المالي الماضي، أن الإيرادات السياحية ارتفعت في نهاية العام المالي الماضي إلى 10.7 مليار دولار بمعدل 6 مليارات دولار مقابل 4.9 مليارًا في نهاية العام المالي قبل الماضي.

وقال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في بيان سابق إن عدد الليالي السياحة التي قضاها السائحين في النصف الأول من 2022، بلغ 52.6 مليون ليلة سياحية، مقابل 32.2 مليون ليلة في نفس الفترة من العام الماضي بارتفاع 63.6%

وكانت دول أوروبا الشرقية أكثر المناطق إيفادا للسائحين إلى مصر خلال عام 2021، بنسبة تصل إلى 50.6% يليها الشرق الأوسط 18.9%، وأوروبا الغربية 16.4% ثم إفريقيا 7.1%.

وكانت مصر استقبلت أكبر عدد للسائحين بتاريخها في عام 2010، والذي بلغ 14.7 مليون سائح، وبلغت الإيرادات في هذا العام 12.5 مليار دولار.

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