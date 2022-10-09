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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

القصة الكاملة لرحلة تعذيب عروس الإسماعيلية على يد زوحها.. فيديو

عروس الإسماعيلية
عروس الإسماعيلية

أزمة أشعلت الرأي العام المصري، بعد تعذيب مها محمد الشهيرة بـ عروس الإسماعيلية على يد زوجها،.. العروس التي تعرضت للضرب المبرح في يوم زفافها لدرجة أنها فقدت الوعي تماما.

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مش عايزة غير الأمان.. عروس الإسماعيلية: أجلس حاليا في بيت والدي| شاهد


وبعد يومين من الواقعة، خرجت وتحدث في مقطع فيديو من شقة عريسها لتكشف أن الأمر فهم خطأ، وقال الزوج أنهما مرتبطان بقصة حب منذ سنوات طويلة والموضوع فهم على غير حقيقته من  رواد السوشيال ميديا.


واليوم وبعد مرور 8 أشهر، قدمت مهما محمد عروس الإسماعيلية بلاغا للنائب العام ضد زوجها، لمحاولته قتلها بعد تعذيبها.


وخلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية مفيدة شيحة، مقدمة برنامج الستات، المذاع عبر قناة النهار وان، مساء اليوم الأحد، خرجت عن صمتها وكشفت تفاصيل مفاجأة عن ما تعرضت له، قائلة :"تعرضت للتهديد بإلقاء مياه النار على وشي، وإن والدي هيتقل، وكنت خايفة على أهلي، واستحملت 8 شهور علشان أهلي"،  متابعة أنه :"لما اتحبست 15 يوم، ونزفت من بطني 15 يوما، وكنت هنتحر ومقدرتش استحمل أكتر من كده".


وتابعت مها محمد :"كنت بنضرب، واتشتم كتير أوي خلال الأشهر الأخيرة، واستحملت وقولت اعيش وخلاص". وأشارت مها محمد عروس الإسماعيلية، إلى أن جواز تم بطريقة تقليدية، وتم في أربعة أشهر، وهما بيقولوا قصة حب 14 عاما وهذا الأمر غير صحيح على الإطلاق، مستدركة أنه :"أجلس حاليا في بيت والدي، وروحت وقدمت بلاغ، و وكيل النيابة تعاطف معايا، ومضيت على أقوالي".

 

 أهم حاجة عايزاها الأمن والأمان


وأكملت مها محمد عروس الإسماعيلية، :"قلت لوكيل النيابة أهم حاجة عايزاها الأمن والأمان، وقال لي متخافيش وهو هيكون في الحبس، ومش هيقدر يعمل أي حاجة". وتابعت مها محمد عروس الإسماعيلية، أنه :"والدي هو اللي نجدني من كل اللي كان بيحصل ليا مع جوزي".

 https://www.facebook.com/alnahareg/videos/867400358001994

الرأي العام مها محمد تعذيب مها محمد عروس الاسماعيلية مقطع فيديو مهما محمد عروس الإسماعيلية مفيدة شيحة الإعلامية مفيدة شيحة

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