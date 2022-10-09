رمضان عبدالمعز: أصحاب الأخلاق الحسنة أقرب الناس إلى النبى.. فيديو

أكد الشيخ رمضان عبد المعز، الداعية الاسلامي، أن الايمان أخلاق وقيم، ووصف الله سبحانه وتعالى المؤمنين بالفلاح في آيات القرآن الكريم، بقول تعالى: "قد أفلح المؤمنون".

وأضاف عبد المعز، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على قناة dmc، اليوم الأحد، أن المسلم الذي يريد أن ينال محبة النبي محمد صلى الله عليه وسلم عليه التحلي بالأخلاق، مؤكدا أن أحب الناس وأقرب الناس إلى النبي أحسن الناس أخلاقا الذين يتحلون بالأخلاق الحسنة.

وتابع عبدالمعز: "المؤمنون عندهم أخلاق ومش بيطلعوا عيب ولا يسمعوا العيب ويعرضون على اللغو ولو في حد قال أمامهم لغو يعرضون عنه كما وصف أخلاقهم القرآن الكريم، وحب الرسول يتمثل ويتلخص في اقتدائك بالرسول اللي ربنا قاله انك لعلى خلق عظيم"، مؤكدا أن الاخلاق والايمان قيم.