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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الزراعة : انطلاق الحملة القومية للتحصين ضد مرض طاعون المجترات الصغيرة

تحصين المواشي
تحصين المواشي

انطلقت فعاليات الحمله القومية لتحصين الأغنام والماعز ضد مرض طاعون المجترات الصغيرة وقد بلغت الأعداد المحصنة   104372  راس من الاغنام والماعز.

كما تم مخاطبة الجهات ذات الصلة ( مديرية الأمن - المحليات - مديرية الأوقاف - المسؤولين عن الكنائس - العمد والمشايخ ورؤساء المدن .....) لتقديم ما يلزم من دعم للجان التحصين

وأصدر د.عبد الحكيم محمود رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية تعليمات بتواجد أعضاء من هذه الجهات لمشاركة الأطباء من لجان التحصين بجميع قرى ومراكز الجمهورية وذلك حفاظًا على الثروة الحيوانية التي تمثل جزءً من الأمن الغذائي المصري ضمن خطة الهيئة العامة للخدمات البيطرية لحماية الثروة الحيوانية من انتشار الأمراض الوبائية.

كما كلف  مديرى المديريات  بتقديم كافة أوجه الدعم لفرق الأطباء البيطريين لضمان تنفيذ الحملة على الوجه الأمثل، لافتا إلى أن الدولة تبذل جهود حثيثة للحفاظ على الثروة الحيوانية وتنميتها .
وقد قامت فرق الارشاد البيطرى بكافة انحاء الجمهورية بتوعية السادة المزارعين بضرورة الاستجابة للفرق البيطرية القائمة على تنفيذ الحملة لتحصين رؤوس الأغنام والماعز من مرض طاعون المجترات الصغيرة حفاظا على ممتلكاتهم من الثروة الحيوانية.

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