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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الكونفدرالية.. فيوتشر يفوز على كالون بثنائية البدري ومروان محسن

فيوتشر
فيوتشر

فاز فريق فيوتشر على نظيره كالون إف سي بطل سيراليون بهدفين نظيفين فى المباراة التى جمعت بينهما على ملعب سامويل كانيون دو ضمن ذهاب منافسات دور الـ 32 ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

أحرز ثنائية فيوتشر كل من مروان محسن ومصطفى البدرى في الدقيقة 47 و90+3

 

وخاض فيوتشر ذهاب دور الـ 32 لكأس الكونفدرالية ضد كالون السيراليوني بصفقاته الجديدة في التشكيل الأساسي.

وبدأ مهند لاشين القادم من طلائع الجيش، وأحمد يحيى من الاتحاد السكندري، وعلي زعزع من الجونة.

وجاء تشكيل فيوتشر كالتالي:

حراسة المرمى: أحمد يحيى

خط الدفاع: محمود رزق - سعد سمير - جوزيف جوناثان - عمر كمال

خط الوسط: مهند لاشين - كريم نيدفيد - غنام محمد - أيمن الصفاقسي - علي زعزع

خط الهجوم: مروان محسن

البدلاء: علي أحمد - ناصر ماهر - مصطفى بدري - محمد علي - هشام حافظ - محمود مرعي - طارق عبد الحميد - محمد رضا "بوبو" - أحمد عاطف

وتأهل فيوتشر إلى دور الـ 32 بعد الفوز على بول جينجا الأوغندي بمجموع المباراتين 1-0.
 

 

الكونفدرالية الإفريقية فيوتشر كالون إف سي سامويل كانيون كأس الكونفدرالية الإفريقية

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