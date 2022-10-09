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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

ندوة لتكريم محمود حميدة ضمن مهرجان الإسكندرية السينمائي

صدى البلد

قال الفنان محمود حميدة أن صناعة الفيلم عمل جماعي يقوده المخرج، و يظهره الممثل على الشاشة، إلا أن خروج اللقطة في أحسن صورة يعتمد على مهندس الديكور، ومدير التصوير، والمونتير، وجميع العاملين داخل الاستوديو، لافتا إلى أن المونتاج من الممكن أن يغير الفيلم ويقدم شيء غير الذي تم تصويره.
وأشار الفنان محمود حميدة - خلال ندوة اقيمت اليوم الأحد لتكريمه على هامش فعاليات الدورة ٣٨ من مهرجان الاسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط ، أدارها الناقد الأمير أباظة رئيس المهرجان، إلى أنه تعلم من المخرج حسين كمال أن الفن ليس تمثيل فقط، ويجب على الفنان أن يخلق علاقات اجتماعية مع زملائه داخل مكان التصوير، وأن تكون علاقته بكل صناع العمل جيدة وعلى تواصل لأن الفن ليس تمثيل فقط .
و أضاف " حميدة " أن الإخلاص في الفن والعمل الذي يقدمه هو طريقه في الحياة ، و أن الممثل يظل يعطي ويضحي إلي أقصي حد يمكن تحمله حتي نهاية عمره ، مشيرا إلى أنه اضطر إلى خلع اسنانه الأمامية لتقديم دوره فى فيلم جنة الشياطين ، و ظل يعانى صحيا لفترة طويلة بسبب عدم عودة الفك الأمامي لطبيعته بعد الخلع .
و من جانبه وصف الكاتب عاطف بشاي محمود حميدة بأنه فنان صاحب مشروع فني وثقافي متعدد الجوانب ومؤسسة فنية فهو لا يهتم فقط بدوره كممثل ولكنه حريص علي تقديم مواهب وجيل جديد من المخرجين الموهبين ، مشيرا إلى تجربة "حميدة "مع المخرج الراحل أسامة فوزي .
و قال المخرج عمر عبدالعزيز أن محمود حميدة استطاع الخروج من عباءة الفنان الوسيم إلي عباءة الفنان المثقف الذي يعمل علي تطوير ذاته بشكل مستمر، لافتا إلي أن " حميدة "من الفنانين المهمومين بقضايا الوطن .
تضمنت الندوة عرضا لفيلم تسجيلى عن مشوار الفنان محمود حميدة و أعماله الفنية ، و استعرضت الندوة ملامح من أحد اصدارات المهرجان و هو كتاب " محمود حميدة نجم الفن السابع" للكاتب عاطف بشاي.
شهد الندوة من المخرجين علي بدرخان، ومحمد عبدالعزيز، و من الفنانين إلهام شاهين، وحمزة العيلي، وسلوى محمد علي، والإعلامي إمام عمر، والكاتبة السورية ديانا جبور، والمونتيرة منار حسني رئيس المركز القومي للسينما، والدكتور خالد عبدالجليل مستشار وزيرة الثقافة لشئون السينما.

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