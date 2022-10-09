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الإشراف العام
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رئيس التحرير
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اقتصاد

المالية تعلن تعديلات جديدة في شروط مبادرة إحلال المركبات .. تفاصيل

الدكتور محمد معيط
الدكتور محمد معيط وزير المالية

اعلن الدكتور محمد معيط وزير المالية أنه تم إجراء بعض التعديلات الجديدة على الموقع الإلكتروني الخاص بالمبادرة الرئاسية لإحلال المركبات المتقادمة بداية من منتصف سبتمبر  الماضي .

أكد وزير المالية في تصريحات له أنه من بين تلك التعديلات كان أهمها: الانتهاء من إعداد طريقة إلكترونية للأقساط؛ بما يُمكن الراغبين فى الانضمام للمبادرة من معرفة سعر السيارة وقيمة القسط الشهرى على مدة ٧ و١٠ سنوات والمفاضلة بينها وبين باقي أنواع السيارات المتاحة على الموقع الإلكتروني.

اضاف وزير المالية أن الخزانة العامة للدولة تحملت أكثر من 570 مليون جنيه قيمة الحافز الأخضر؛ على نحو يسهم في الحد من تلوث الهواء وتقليل الانبعاثات الكربونية الضارة.

وذكر وزير المالية أن هناك تكليفات رئاسية لتذليل أى عقبات أمام المستفيدين من مبادرة إحلال المركبات المتقادمة ، وزيادة إنتاج الشركات من السيارات محلية الصنع، والتيسير على المواطنين الراغبين فى استبدال سياراتهم المتقادمة.

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فريق عمل إدارة المبادرة من وزارة المالية قام بتدريب العاملين بالمحافظتين والساحات و22 فرعًا من البنوك المشاركة لتيسير الإجراءات، لافتًا إلى أن التقديم بالمبادرة له شروط وضوابط، من أهمها: أن يكون قد مر على صنع السيارة القديمة 20 سنة، وأن تكون رخصة سيارات الأجرة والملاكي باسم المتقدم وقت الاشتراك في المبادرة، وأن تكون رخصة الملاكي باسم المتقدم وقت الاشتراك في المبادرة منذ سنتين على الأقل. 

40 ألف طلب بمبادرة إحلال السيارات المتقادمة 

أضاف تامر عبد الظاهر المتحدث الرسمي باسم المبادرة، أنه تم تخصيص ٢٣ ألفًا و٧٣٠ سيارة جديدة وتخريد أكثر من ٢٣ ألفًا و٤٤٧ سيارة قديمة، وقد بلغ عدد الطلبات المستوفاة للشروط أكثر من ٤٠ ألف طلب على الموقع الإلكتروني للمبادرة، كما أنه في سبيل إتاحة التنوع في سيارات الميكروباص المتاحة بالمبادرة فقد وافق مجلس إدارة صندوق إحلال المركبات بوزارة المالية على ضم الميكروباص «جولدن دراجون ١٤ راكب» للمبادرة بعد التأكد من استيفائه للمواصفات الفنية للعمل بالغاز الطبيعي، مشيرًا إلى المتابعة المستمرة لأي طلبات أو اقتراحات من خلال قنوات الاتصال الرسمية بالمبادرة.

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