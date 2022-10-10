فاركو يكشف سبب عودة محمد صبحي للزمالك.. فيديو

أكد عاطف حنفي، مدير الكرة بنادي فاركو، أن النادي تسلم لائحة الموسم الجديد ووقع على استلامها، موضحا أن قائمة الفريق مكتملة ومميزة منذ الموسم الماضي.

وقال حنفي، في تصريحات تليفزيونية لبرنامج جمهور التالتة، المُذاع على فضائية أون تايم سبورتس2: "عودة عمرو جمال وسيف تيري من الإصابة ستمثل قوة كبيرة للفريق، وعودة محمد صبحي للزمالك بناء على رغبة اللاعب، صبحي قدم موسم مميز مع فاركو ونتمنى له التوفيق في الزمالك".



سبب رحيل صبحي..



وأضاف مدير الكرة بنادي فاركو: "أمور مالية هي السبب في رحيل صبحي عن الفريق، وانتقاله للزمالك، وأحيانا نفضل الحفاظ على استقرار غرفة اللبس للفريق أفضل ما نحافظ على لاعب".



وأسفرت قرعة الدوري الممتاز عن مواجهة بين فاركو والبنك الأهلى فى الجولة الأولى للمسابقة، بينما يلاقى الفريق البرتقالى الأهلى فى الأسبوع الثامن، ويختتم مبارياته بالدور الأول للمسابقة بمواجهة الزمالك.