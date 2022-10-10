تعليق قوي من شوبير بشأن فوز الأهلي على الاتحاد المنستيري وأداء سافيو

علق الإعلامي أحمد شوبير على فوز فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي على فريق الاتحاد المنستيري في دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم.

وفاز فريق النادي الاهلي على نظيره فريق الاتحاد المنستيري التونسي بنتيجة هدف مقابل لا شئ سجله محمد عبد المنعم.

وقال شوبير في تصريحات اذاعية: "محمد عبد المنعم مكسب كبير للأهلي وبرونو سافيو تعرض لانتقادات كبيرة لكنه قدم شوط أول مميز في مباراة امس".

وأضاف شوبير: "يبدو ان برونو سافيو لاعب جيد ولمساته مميزة لكن لا استطيع الحكم عليه حاليا، واعجبني طريقة كولر في الضغط على المنافس".

واختتم: "محمود متولي ظهر بشكل رائع في مباراة الامس وكولر يقدم اوراق اعتماده ومذاكر الفريق الخصم وبيلعب بشكل هجومي رائع".