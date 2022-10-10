بداية كولر مميزة جدا.. ناقد رياضي يوجه رسالة لجماهير الأهلي

قال الناقد الرياضي محمد عفيفي، إن هناك تغيرا في أداء النادي الأهلي تحت قيادة مارسيل كولر مقارنة بريكاردو سواريش، الذي لم يكن لديه أفكار تعطي إيحاءات بأن هناك تغييرا إيجابيا سيحدث في الفريق.

وأضاف الناقد الرياضي في خلال حواره، على القناة الأولى : "اتحاد المنستيري فريق قوي، وكان يلعب على ملعبه الذي فاز فيه على الترجي والأفريقي والصفاقسي في الدوري، وبالتالي فإن فوز الأهلي عليه أمر مهم للغاية".

وتابع: "لا يمكننا الحكم على كولر من المباراة الأولى ولكن هناك لمسة تعطينا دلالة على أن النادي الأهلي لن يكون صيدا سهلا في الدوري أو دوري أبطال أفريقيا".

وأشار، إلى أن 4 2 3 1 هي الطريقة الأنسب للنادي الأهلي، وحتى عندما يلعب محمد مجدي قفشة يكون له أدوار مهمة للتخديم على حركية الأداء الهجومي للنادي الأهلي، موضحًا ان برونو سافيو ظهر بمظهر إيجابي وذكر الجميع بكينو جناح بيراميدز.

وقال: "هناك لمسة يمكنها طمأنة النادي الأهلي، ولكن الموسم لن يكون سهلا بسبب قوة المنافسين وعلى رأسها الزمالك وبيراميدز، لكن بداية الأهلي مع كولر مميزة جدا".