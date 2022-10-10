ضمان الجودة بجامعة بني سويف يناقش خطط اللجان التنفيذية بعلوم ذوي الاحتياجات الخاصة

تحت رعاية الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، نظم مركز ضمان الجودة والاعتماد اجتماعه الدوري، لمناقشة خطط اللجان التنفيذية لوحدة ضمان الجودة بكلية علوم ذوي الاحتياجات الخاصة ، بحضور الدكتورة هبة أبو النيل عميد كلية علوم ذوي الاحتياجات الخاصة، والدكتور عبدالرحيم حسين مدير مركز ضمان الجودة بالجامعة، والدكتور أحمد علام وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور محمود الشهاوى وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة زينب ماضي مدير وحدة ضمان الجودة بالكلية، ورؤساء لجان وحدة الجودة ولفيف من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بالكلية.

وناقش الاجتماع، مجموعة من الخطط التنفيذية للكلية كالخطة التنفيذية للجنة الإعلام والنشر، حيث تناولت الخطة نشر ثقافة الجودة بين الطلاب وأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم و الإداريين والأطراف المجتمعية، وعرض لجنة نظم المعلومات و الاستبيانات خطتها للعام الجديد في عدة محاور منها، الدراسات العليا و الإرشاد الأكاديمي والخريجين الجدد و العملية التعليمية والكفاءة التدريبية، ومناقشة الخطة التنفيذية للجنة معيار المشاركة المجتمعية والتي تناولت عدة محاور منها، الإرشاد الأسري ونشر الوعي المجتمعي ونشر الوعي بحقوق الطفل.



وناقشت لجنة معيار التعزيز والتطوير الخطة التنفيذية الخاصة بها وآلية تنفيذها، وعرضت لجنة معيار إدارة برامج الدراسات العليا خطتها التنفيذية، كما قامت لجنة معيار أعضاء هيئة التدريس بنشر خطتها التنفيذية وما تشمله من محاور مثل الكفاءة والتحفيز والتقويم و مدى رضا أعضاء هيئة التدريس، وعرضت لجنة معيار الطلاب الخطة التنفيذية للعام الجديد بما تضمنه من عدة محاور منها، محور قبول وتوزيع و جذب الطلاب الوافدين، ودعم الطلاب اجتماعيا ونفسيا وأكاديميا، ومحور الأنشطة الطلابية ودمج الطلاب ذوى الاحتياجات الخاصة، والتواصل مع الخريجين والتنمية المستدامة، واخُتتم الاجتماع بعرض لجنة مخرجات التعلم خطتها التنفيذية للعام الجديد.