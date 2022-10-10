عامل كافيه ينهي حياة صديقه النقاش في كرداسة بسبب 200 جنيه

أنهى عامل بكافيه حياة صديقه "نقاش" بطعنة قاتلة لرفضه إقراضه مبلغ 200 جنيه في مدينة كرداسة بالجيزة، ونجحت أجهزة الأمن في ضبط المتهم.



تلقى اللواء هشام أبو النصر مدير أمن الجيزة، بلاغا من مركز شرطة كرداسة، إخطارا من مستشفى قصر العيني بوصول نقاش، 20 عاما، مقيم بدائرة المركز، متوفى، إثر إصابته بجرح نافذ بالصدر بادعاء مشاجرة بالمنطقة سكنه.



وبعمل التحريات التي أشرف عليها اللواء عبد العزيز سليم مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، تبين أن المجني عليه طلب اقتراض 200 جنيه من صديقه، 19 عاما، عامل بكافيه، ومقيم بذات المنطقة، إلا أن الأخير رفض فحدثت مشادة كلامية قام خلالها بالتعدي بسلاح أبيض على المجني عليه أحدث إصابته التي أودت بحياته، وتمكن ضباط وحدة مباحث المركز من ضبط المتهم واعترف بارتكابه الواقعة وأرشد عن السلاح المستخدم ، تحرر محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية، وبالعرض على النيابة العامة أمرت بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.



وأمرت النيابة بعرض المتهم على الطب الشرعي، لإجراء تحليل الكشف عن تعاطي المواد المخدرة والكحوليات من عدمه، وبيان إذا كان المتهم وقت ارتكاب الواقعة كان تحت تأثير المخدرات والكحوليات من عدمه، واستعجلت النيابة تقرير الصفة التشريحية الخاص بسبب وفاة المجني عليه، كما استعجلت تحريات المباحث حول الواقعة وملابساتها.