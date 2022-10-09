مصرع 2 وإصابة آخر في انقلاب سيارة على الدائري الإقليمي بالجيزة

لقى شخصان مصرعهم وأصيب ثالث في حادث إنقلاب سيارة ملاكي على الطريق الدائري الإقليمي بدائرة مركز الصف بمحافظة الجيزة.

بلاغًا بانقلاب سيارة ملاكي

تلقت شرطة النجدة بلاغا يفيد بانقلاب سيارة ملاكي على الطريق الدائري الإقليمي بدائرة مركز الصف جنوب محافظة الجيزة.

انتقلت الخدمات المرورية برفقة سيارات الاسعاف، الي موقع الحادث وتم نقل الجثامين الي المشرحة تحت تصرف النيابة العامة والمصاب إلي المستشفي.

وشرحت التحريات الأولية في الحادث أنه أثناء خروج قائد السيارة من الطريق الدائري الإقليمي إلي مدينة الصف اختلت عجلة القيادة في يده ما أدى إلي انقلاب السيارة.