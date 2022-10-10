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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

ايبارشية المعادي

الإيبارشية تختتم مؤتمر خدام المعادي بـ بيت البتول

ختام مؤتمر خدام ايبارشية
ختام مؤتمر خدام ايبارشية المعادي

اختتمت إيبارشية المعادي فعاليات مؤتمر الخدام السنوي التاسع والعشرين، ببيت البتول بطريق القاهرة الإسكندرية، بعنوان "شفرة" والذي استمر لثلاثة أيام، بحضور أصحاب النيافة الأنبا دانيال أسقف الإيبارشية وسكرتير المجمع المقدس، والأنبا هيرمينا الأسقف العام لكنائس شرق الإسكندرية، والأنبا ميخائيل الأسقف العام لكنائس قطاع حدائق القبة والوايلي والعباسية.

تضمن المؤتمر الذي حضره ١٨٥ خادمًا وخادمة، عدة محاضرات منها: محاضرة بعنوان "لنا فكر المسيح" لنيافة الأنبا هيرمينا، ومحاضرة بعنوان "فوائد ومضار الميديا" لنيافة الأنبا ميخائيل، ومحاضرة بعنوان "معوقات الحياة الروحية" لنيافة الأنبا دانيال.

المعادي مؤتمر الخدام الأنبا دانيال أسقف المعادى سكرتير المجمع المقدس بيت البتول

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