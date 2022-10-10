غداً.. "يُحكى أن" معرض للفنان محمد عبدالهادي بقاعة الباب بالأوبرا

يفتتح الدكتور خالد سرور رئيس قطاع الفنون التشكيلية، غدا "الثلاثاء" معرض الفنان محمد عبدالهادي "يُحكى أن" بقاعة الباب / سليم بأرض الأوبرا بالجزيرة بحضور لفيف من الفنانين، ويستمر العرض حتى 22 أكتوبر.

فنان بدرجة حكاء بصري

يشار إلى أن عالم محمد عبدالهادي يمكن أن ننسبه لمدرسة التصوير الشعبي القصصي الذي توّلد لدى المصريين نتيجة تمازج وإنصهار حضارات وثقافات مرت على المجتمع، لذا لابد للمتلقي من قراءة اللوحة وربطها بحياة الناس ونظامهم الاجتماعي وحل رموزها وقيمها.

كما يعكس مسطحه فعلاً صادقاً للفنان يكشف عن قناعاته ومشاعره التي نتلمسها في لغته الإبداعية ومضامينها عبر تصاوير شخوصه وبعد إماطة اللثام عن ألغازها اللفظية والمعنوية والتي يجب التعاطي معها وفق هذا النسق السلس القريب للوحة الشعبية الحريصة على التوازن والإيقاع والألوان ولكن بروح العصر ومستجدات قضاياه وأحداثه.

وتعد أعماله وعالمه غنيان بالأسرار والتفاصيل الجمالية وكأنك نفذت إلى عالم أسطوري ساحر ومثيرة للوجدان والفكر معاً.

الفنان محمد عبد الهادي .. مواليد كفر الشيخ في 1977، له العديد من المشاركات الفنية، معارض فردية وجماعية وملتقيات دولية، كما تقتنى أعماله لدى العديد من المؤسسات والهيئات والأفراد داخل وخارج مصر في الإمارات، أسبانيا، قطر، بلغاريا، فرنسا، تونس، والأردن.