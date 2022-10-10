محافظ بني سويف يبحث دعم أصحاب المشروعات الصغيرة

التقى الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، أحمد سيد أبوزيد، رئيس منطقة شمال الصعيد بالبنك الزراعي المصري.

ويأتي ذلك في حضور بلال حبش نائب المحافظ، لمناقشة وبحث تعظيم سبل التعاون لدفع الاستراتيجية المحلية العامة للمحافظة ، خاصة في دعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، لاسيما في مجالات تمويل مشروعات لصغار المزارعين والشباب في الاستثمار الزراعي وتطوير مشروعات الثروة الحيوانية بالمحافظة ودعم مشروعات قطاع الزراعة.

وناقش المحافظ خلال اللقاء سبل تفعيل التعاون مع البنك والجهات والقطاعات التنفيذية بالمحافظة لتنفيذ مشروعات تخدم صغار المزارعين والفلاحين والشباب.

ولفت إلى أهمية دعم وتنمية المشروعات الزراعية الصغيرة ومشروعات الشاب ، خاصة وأن بني سويف من المحافظات الزراعية في المقام الأول ، ويرتكز معظم نشاط أبناء المحافظة في هذا القطاع ، في مجالات الزراعة والتصنيع الزراعي والأنشطة الحيوانية والداجنة ، بجانب القطاع الصناعي الذي أصبحت المحافظة تمتلك فيه مقومات كبيرة ، واستقطب العديد من الأيدي العاملة من أبناء المحافظة.

ومن جانبه، قال رئيس منطقة شمال الصعيد بالبنك الزراعي المصري ، إن الزيارة تأتى فى إطار توجيهات المحاسب علاء فاروق رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري الرئيسي بالزيارات الميدانية للسادة المحافظين لبحث سبل تعظيم مساهمة البنك فى تحقيق التنمية الاقتصادية والمجتمعية وتعزيز أوجه التعاون والتنسيق الدائم من خلال تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ، والتي تشمل العديد من الأنشطة محل اهتمام الدولة مثل مشروعات المرأة الريفية ورائدات الأعمال ومشروعات الشباب وتطوير نظم الري الحديث وتمويل الحاصلات الزراعية ومشروعات الثروة الحيوانية والصناعات المرتبطة بالزراعة.

وخلال اللقاء تم طرح بعض الآليات وسبل تفعيل التعاون بين البنك والمحافظة لتمويل المشروعات الصغيرة وفتح آفاق جديدة لتدريب الشباب في العمل بالمجال الزراعي وتربية الحيوانات والدواجن ، بهدف توفير فرص عمل ومصدر دخل كريم ، في اطار توجيهات القيادة السياسية لأجهزة الدولة بالعمل كفريق واحد وفق رؤية مصر التنموية لتحسين مستوى وجودة حياة المواطن البسيط،حيث أكد محافظ بني سويف على أن يجري تنفيذ حزمة من الاجراءات والخطط والمشروعات لتحقيق التنمية الشاملة بالقرى وتحقيق أفضل استثمار للموارد المتاحة وتعظيم سلسلة القيمة المضافة منها ، وذلك في مجالات : التصنيع الزراعي ، ومراكز تجميع تصنيع الألبان ، وتنمية قطاع زارعة وتصنيع النباتات الطبية والعطرية ، فضلا عن تبني حزمة أخرى من البرامج والأنشطة ، مثل : رفع الوعي الثقافي ومحو الأمية والتأهيل على الحرف اليدوية بالقرى.

وتمت مناقشة الإعداد لتوقيع بروتوكول بين المحافظة والبنك الزراعي المصري لربط برامج المشروعات مع جهود المحافظة في مجال دعم المزارع الصغير، ودعم المشروعات الصغيرة بالقرى التي تقوم على النشاط الزراعي أو الحيواني أو الداجني ، وبهدف تحقيق التكامل بين الجهود سواء من المحافظة أو البنك،لتحقيق أكبر استفادة من التمويل والدعم الفني الذي يقدمه البنك الزراعي ، والتعاون في تقديم كافة الضمانات والتسهيلات الممكنة للحد من حالات التعثر بما يساهم في نجاح المشروعات والذي ينعكس بالإيجاب على مستوى المعيشة للمواطن البسيط.

كما تطرق اللقاء لمناقشة النتائج الإيجابية التي تحققت في موسم توريد القمح بالمحافظة ، وحصول المحافظة على مركز متقدم على مستوى الجمهورية، من خلال تحقيق نسبة توريد أكبر من المستهدف قبل انتهاء الموسم ، حيث أشاد " أبوزيد " بالجهود التي نفذتها المحافظة بتوجيهات وإشراف المحافظ، خاصة وأن هذا الموسم كان استثنائيا بسبب الأزمات العالمية الراهنة.