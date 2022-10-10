عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ابقوا في الملاجئ.. عمدة كييف يكشف تفاصيل الهجوم الروسي ويحذر سكان العاصمة

العاصمة الأوكرانية
العاصمة الأوكرانية كييف

علق عمدة كييف، فيتالي كليتشكو، متحدثا من موقع إحدى الضربات الصاروخية التي ضربت العاصمة الأوكرانية، الأضرار الناجمة عن “الهجوم الكبير الذي شنه البرابرة الروس على العاصمة والمراكز الإقليمية لأوكرانيا”.

وقال كليتشكو: “في كييف وفي الصباح وعلى مدار اليوم أصيبت عدة مناطق. على وجه الخصوص، وسط المدينة. كما أصاب المعتدي المجنون العديد من أغراض البنية التحتية الحيوية للعاصمة”.

ونتيجة لذلك، أفاد كليتشكو في منشور منفصل، أنه سيكون هناك انقطاع طارئ للتيار الكهربائي في جميع أنحاء كييف والمناطق المحيطة بها حيث يعمل المهندسون على استعادة نظام الطاقة.

كما حذر المواطنين من خطر استمرار الإضرابات، وحثهم على “عدم إهمال إشارات السلامة والتحذير الجوي”، و”البقاء في الملاجئ في حالات الطوارئ”، وتجنب السفر إلى المدينة إلا في حالة الضرورة القصوى.

واختتم كلمته بشكر سكان كييف على تفهمهم، وقال: “العدو يريد تخويفنا، لكنه لن ينجح! المجد لأوكرانيا!”.

وأبلغت قوات الشرطة في كييف عن مقتل 10 أشخاص وإصابة 60 آخرين حتى بعد ظهر الاثنين بالتوقيت المحلي.

برلين: القصف الروسي استهدف مبنى القنصلية الألمانية في كييف

استهدفت تدمير البنية التحتية.. أوكرانيا تعلن خسائرها من الضربات الصاروخية الروسية

ومنذ قليل، قال مسؤولون أوكرانيون إنه تم إطلاق 84 صاروخ كروز على أوكرانيا، إلى جانب ضربات جوية من مسيرات هجومية.

وقالت هيئة الأركان العامة للجيش الأوكراني، إنه “اعتبارا من الساعة 2 ظهرا بالتوقيت المحلي استخدم الجيش الروسي 84 صاروخ كروز و24 طائرة مسيرة، بما في ذلك 13 طائرة إيرانية بدون طيار من طراز شاهد-136”.

وأضافت أنه تم تدمير 56 من الأسلحة الروسية، 43 صاروخ كروز و 13 طائرة بدون طيار، بما في ذلك 10 طائرات بدون طيار من طراز كاميكازي.

وقالت خدمة الطوارئ الحكومية الأوكرانية إن مرافق البنية التحتية الحيوية وخاصة مرافق إمدادات الطاقة أصيبت في ثماني مناطق وفي مدينة كييف، حيث اندلع أكثر من 30 حريقا.

وأضافت: “نتيجة الهجوم الإرهابي، قتل 11 شخصا وأصيب 64 آخرون”.

وأشارت خدمة الطوارئ الحكومية الأوكرانية إلى أنه “لم تكن هناك إمدادات كهرباء في أربع مناطق: لفيف وبولتافا وسومي وترنوبيل، وفي بقية أراضي أوكرانيا، تعطلت إمدادات الكهرباء جزئيا”.

أوكرانيا روسيا كييف روسيا وأوكرانيا العاصمة الأوكرانية فيتالي كليتشكو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسبوع حزين على الذهب.. الأصفر يتراجع بقوة وهذا سعر عيار 21 الآن

ماتت فجأة والمدرس بيشرح.. القصة الكاملة لوفاة طالبة داخل الفصل بالشرقية

نهاية مأساوية لطالب الإسكندرية.. حرض زوجة صديقه على الطلاق ليتزوجها عرفيا| القصة الكاملة

مفاجأة بشأن انتقال صلاح محسن للزمالك.. فيديو

ليفربول يواصل السقوط إلى الهاوية.. مستقبل صلاح في خطر مع الريدز

تعليق قوي من شوبير بشأن فوز الأهلي على الاتحاد المنستيري وأداء سافيو

محتوى قليل الأدب.. أم شهد من عدسة التيك توك لـ الكلبش| ما القصة؟

الحقونا البنت مبتنطقش .. الحصة الأخيرة لـ طالبة إعدادية أبو رواش |القصة كاملة

موضوعات متعلقة

استهدفت تدمير البنية التحتية.. أوكرانيا تعلن خسائرها من الضربات الصاروخية الروسية

برلين: القصف الروسي استهدف مبنى القنصلية الألمانية في كييف

إعلان خطير.. رئيس بيلاروسيا: أوكرانيا تستعد للهجوم على أراضينا

اعتراف صادم من بوتين بشأن حملة تعبئة الجيش الروسي

بإجمالي مصروفات 252.3 مليار درهم.. اعتماد الميزانية العامة للإمارات 2023-2026

أطفئوا الأنوار .. مناشدة عاجلة من الرئاسة الأوكرانية للمواطنين

حصاد اجتماع بورن مع تبون.. توقيع 11 اتفاقية بين الجزائر وفرنسا

بعد إصدار أول 10 تصاريح.. أرباح المغرب من إنتاج وتصدير القنب لأغراض طبية

ترشيحاتنا

لمجابهة التغيرات المناخية.. ورشة عمل دولية حول طرق معالجة مياه الصرف ببحوث الصحراء

الزمالك يترقب الموقف.. كواليس اقتراب مصطفى شلبي من المصري

نشرة المرأة والصحة|نوع من السندوتشات يصيب الأطفال بأمراض خطيرة.. ونبيلة عبيد تكشف سرا غير متوقع عن رشاقتها

قرار تأديبي.. سر استبعاد إمام عاشور من مواجهة الزمالك أمام فلامبو

زواج عرفي ومادة حارقة على وجهها.. مفاجأة في واقعة عروس الإسماعيلية.. فيديو

تصعيد جديد.. روسيا تتعهد بضم أي ولايات أمريكية ترغب في الانفصال

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طالبة أبو رواش ماتت فجأة.. أعراض وأسباب صادمة لـ هبوط الدورة الدموية

بفستان ملفت.. ياسمين الخطيب تثير الجدل بفيديو جديد| شاهد

بعد إصابة دينا حايك بالسرطان.. طبيبة: عمليات تكبير وتصغير الثدي غير متهمة

هل عاهة مستديمة.. حقائق عن إصابة عروس الإسماعيلية من علقة زوجها

فيديو

نفسي اتحجب وبطلت أجسد هذا الدور.. صفاء جلال تكشف أسرارا لأول مرة

القرآن الكريم السر.. نجل أنيس عبيد: والدي لم يقبل أي خطأ نحوي

الذهب يتراجع ومفاجأة في الدولار .. تفاصيل أسعار اليوم

نعمل بدون ضوضاء ووصلنا لمكان كويس.. أبرز رسائل الرئيس السيسي اليوم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عزة عاطف

علب الكانز.. لتحقيق الكنز

نيفين منصور

نسيج الكلمات

د. ماريان جرجس

معنويات وطن

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي " 30 “

هند عصام

أحمس.. قاهر الهكسوس

إلهام أبو الفتح

كيف استعدت مصر للمؤتمر الاقتصادي ؟

إبراهيم شعبان

أكتوبر 73 .. السلاح والسياسة والحقيقة

علاء حيدر

من سينتصر.. روسيا أم أمريكا ؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ