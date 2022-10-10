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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

استهدفت تدمير البنية التحتية.. أوكرانيا تعلن خسائرها من الضربات الصاروخية الروسية

حرب روسيا وأوكرانيا
حرب روسيا وأوكرانيا

قال مسؤولون أوكرانيون إنه تم إطلاق 84 صاروخ كروز على أوكرانيا، اليوم "الاثنين"، إلى جانب ضربات جوية من مسيرات هجومية.

وقالت هيئة الأركان العامة للجيش الأوكراني، إنه “اعتبارا من الساعة 2 ظهرا بالتوقيت المحلي استخدم الجيش الروسي 84 صاروخ كروز و24 طائرة مسيرة، بما في ذلك 13 طائرة إيرانية بدون طيار من طراز شاهد-136”.

وأضافت أنه تم تدمير 56 من الأسلحة الروسية، 43 صاروخ كروز و 13 طائرة بدون طيار، بما في ذلك 10 طائرات بدون طيار من طراز كاميكازي.

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وقالت خدمة الطوارئ الحكومية الأوكرانية إن مرافق البنية التحتية الحيوية وخاصة مرافق إمدادات الطاقة أصيبت في ثماني مناطق وفي مدينة كييف، حيث اندلع أكثر من 30 حريقا.

وأضافت: “نتيجة الهجوم الإرهابي، قتل 11 شخصا وأصيب 64 آخرون”.

وأشارت خدمة الطوارئ الحكومية الأوكرانية إلى أنه “لم تكن هناك إمدادات كهرباء في أربع مناطق: لفيف وبولتافا وسومي وترنوبيل، وفي بقية أراضي أوكرانيا، تعطلت إمدادات الكهرباء جزئيا”.

وفي وقت سابق من اليوم، كشفت الاستخبارات العسكرية الأوكرانية، أن روسيا كانت تخطط للضربات الصاروخية التي استهدفت مدنًا أوكرانية، منذ بداية أكتوبر.

وقال جهاز الاستخبارات بوزارة الدفاع الأوكرانية في بيان إن القوات الروسية "تلقت تعليمات من الكرملين بإعداد ضربات صاروخية مكثفة على البنية التحتية المدنية في كييف يومي 2 و 3 أكتوبر".

وأوضح البيان أن الوحدات العسكرية في الطيران الاستراتيجي وطويل المدى تلقت أوامر للتحضير لمهمة هجمات صاروخية ضخمة، مشيرة إلى أنه تم تحديد البنية التحتية المدنية الحيوية والمناطق المركزية للمدن الأوكرانية المكتظة بالسكان كأهداف.

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