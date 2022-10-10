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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

برلين: القصف الروسي استهدف مبنى القنصلية الألمانية في كييف

برلين: روسيا استهدفت
برلين: روسيا استهدفت مبنى قنصلية ألمانية في كييف

قالت وزارة الخارجية الألمانية إن مبنى مكتبيا شاهقاً توجد به قنصلية ألمانيا في كييف أصيب خلال ضربات صاروخية روسية صباح الاثنين، لكن لم يكن به مسؤولين لأن القنصلية خالية منذ اندلاع الحرب قبل شهور.

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية في إفادة صحافية "لا عمل في المبنى منذ شهور".

وأضاف أن الحكومة الألمانية على اتصال بالمسؤولين في كييف لتقييم الأضرار.

على جانب آخر، أعلنت ألمانيا أنها ستسلم أول منظومة من 4 أنظمة دفاع جوي طراز (آي.آر.آي.إس-تي) إلى أوكرانيا في غضون أيام.

وذكرت في بيان أن "إطلاق الصواريخ مجددا على كييف والعديد من المدن الأخرى يُظهر مدى أهمية تزويد أوكرانيا بأنظمة دفاع جوي بسرعة".

وتابع البيان "الهجمات الروسية بالصواريخ والطائرات المُسيرة ترهب السكان المدنيين على وجه الخصوص.. لهذا السبب نقدم الآن الدعم خاصة بأسلحة دفاع جوي".

زيلينسكي: روسيا تستهدف منشآت الطاقة والمدنيين الأوكرانيين

أوكرانيا تكشف حصيلة جديدة لضحايا الهجمات الروسية

يأتي ذلك بعد ضربات روسية على مدن أوكرانيا، صباح الاثنين، ما أسفر عن سقوط قتلى مدنيين وتسبب في انقطاع التيار الكهربائي وتوقف التدفئة.

واعتبرت التقارير الغربية الضربات الروسية "انتقامية" بعد أن أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن الانفجار الذي وقع على جسر يربط روسيا بشبه جزيرة القرم كان "هجوما إرهابيا".

من جهته، قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن هناك ضحايا وجرحى في انفجارات هزت مدناً في أنحاء أوكرانيا الاثنين، متهما روسيا بمحاولة محو بلاده "من على وجه الأرض".

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