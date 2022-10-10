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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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برلمان

أبو شقة: قمة المناخ أكبر تجمع عالمي لحماية البشرية من الأضرار والأخطار

المستشار بهاء ابوشقة
المستشار بهاء ابوشقة وكيل اول مجلس الشيوخ

أكد المستشار بهاء أبو شقة وكيل أول مجلس الشيوخ، أن مشروع قانون إنشاء مجلس أعلي للسيارات نقلة حضارية تواكب المشروع القومي للرئيس عبد الفتاح السيسي في بناء دولة عصرية حديثة تضاهي الدول المتقدمة والدول الكبري، مؤكدا بأن القانون سيترجم تحركات الرئيس في الانطلاق نحو العالمية خاصة أن مصر تسير بخطوات ثابته في هذا المضمار باستضافتها القمة العالمية للمناخ نوفمبر المقبل، وهي أكبر تجمع عالمي لحماية البشرية من الأضرار والأخطار التي تهدد المناخ.


وأضاف أبو شقة عقب الجلسة العامة اليوم، أن القانون يحقق ما تؤكد عليه مواد الدستور رقم 27 و28 و46 من الدستور، والتي أكدت علي الصحة العامة وأنها حق لكل إنسان، وأكدت كذلك علي أن النظام الاقتصادي يحقق الرخاء من خلال آليات تساهم في تحسين حياة المواطن.

 

ولفت وكيل الشيوخ إلى أن المجلس الأعلى للسيارات يحقق مانصبوا إليه في دعم الاقتصاد الوطني وكذلك المحافظة علي البيئة، وأن السيارات المصنعة والسيارات المستوردة الحديثة ستكون بكفاءة عالية وستعمل علي تقليل التأثير والانبعاثات.

 

وكان مجلس الشيوخ وافق خلال الجلسة التي ترأسها المستشار بهاء أبو شقة وكيل مجلس الشيوخ ، مبدئيا على تقرير اللجنة المشتركة من لجنـة الصـناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والطاقة والبيئة والقوى العاملة عن مشروع القانون المقـدم مـن الحكومة بإنشاء المجلس الأعلـى لصناعة السيارات.

القوى العاملة أبوشقة الصناعة المشروعات المتوسطة والصغيرة صناعة السيارات

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