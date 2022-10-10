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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بعد اشتعال الوضع في أوكرانيا.. أسعار القمح ترتفع لمستويات قياسية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

ارتفعت أسعار القمح في مجلس شيكاجو للتجارة اليوم الاثنين، بأكثر من 4% اليوم الإثنين، وسط مخاوف من أن تصاعد الصراع بين روسيا وأوكرانيا قد يوجد تهديدات جديدة لشحنات الحبوب من منطقة البحر الأسود.

كما ارتفعت أسعار الذرة وسط توقعات بتراجع حجم المحاصيل في الولايات المتحدة وأوروبا، وزادت أسعار فول الصويا بفعل آمال زيادة الطلب الصيني.

وقفزت أسعار القمح الأكثر نشاطا في مجلس شيكاجو ‭‭4.8‬‬% إلى 9.22 دولار ونصف سنت للبوشل الساعة ‭‭1115‬‬ بتوقيت غرينتش، في حين ارتفعت أسعار الذرة ‭‭1.5‬‬% إلى ‭‭6.94‬‬ دولار للبوشل وفول الصويا ‭‭1.9‬‬% إلى ‭‭13.94‬‬ دولار وربع سنت للبوشل.

وشنت روسيا اليوم الاثنين، عدة ضربات بالمدفعية والطيران على مدن أوكرانية في رد واضح بعد إعلان الرئيس فلاديمير بوتين أن انفجارا على الجسر المؤدي إلى شبه جزيرة القرم كان هجوما إرهابيا.

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بوتين يتوعد بانتقام 

ومنذ قليل، ترأس الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اجتماع مجلس الأمن الروسي، حيث أعاد اتهام أوكرانيا بأنها المسؤولة عن تفجير جسر كيرش في القرم.

وقال بوتين في مطلع الاجتماع: " القوات الخاصة الأوكرانية وراء تفجير الجسر المؤدي لشبه جزيرة القرم وأوكرانيا هي التي حاولت تدمير خط أنابيب الغاز التركي وإذا استمرت الهجمات ضد بلادنا فالرد سيكون قاسيا".

وأضاف بوتين: "وجهنا ضربات بمختلف أنواع الأسلحة لمواقع عسكرية أوكرانية وردنا سيكون أشد على أي أعمال إرهابية فمن المستحيل ترك جرائم نظام أوكرانيا دون رد".

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كما قال دميتري مدفيديف نائب رئيس مجلس الأمن الروسي  إن نظام أوكرانيا يشكل تهديدًا لروسيًا داعيًا إلى "تفكيكه"، وذلك عقب تفجير جسر القرم، مضيفًا "يجب أن يكون تفكيك نظام أوكرانيا هدفًا لعملياتنا في المستقبل".

اتهام أوكرانيا

أمس الأحد، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن تفجير جسر القرم من تنفيذ أجهزة الاستخبارات الأوكرانية، قائلاً إن تفجير جسر القرم "عمل إرهابي" ضد منشآت حساسة نفذته أجهزة الاستخبارات الأوكرانية، معتبرا أنه ليس هناك شك في أن هذا الهجوم موجه ضد البنية التحتية الحيوية الروسية.

بدوره، قال رئيس مكتب التحقيقات الفدرالي الروسي إن هناك عناصر روس دعمتهم استخبارات دول أجنبية متورطون في تفجير جسر القرم.

 

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