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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الأمم المتحدة: الضربات الصاروخية على أوكرانيا تشكل تصعيدًا غير مقبولًا للحرب

الضربات الصاروخية
الضربات الصاروخية على أوكرانيا

أعرب أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، عن "صدمته الشديدة" في أعقاب الضربات الصاروخية الروسية على عدة مدن أوكرانية اليوم "الاثنين".

وقال المتحدث باسم الأمين العام ستيفان دوجاريك -في بيان نقلته قناة (سي إن إن) الأمريكية- إن ما حدث "يشكل تصعيدا آخر غير مقبول للحرب، وكما هو الحال دائما، يدفع المدنيون الثمن الأكبر".

وفي السياق، أعلنت هيئة الطوارئ الحكومية الأوكرانية ارتفاع حصيلة ضحايا الهجمات الصاروخية الروسية التي شهدتها البلاد صباح اليوم إلى 11 قتيلا و64 مصابا حتى الآن.

وفي منشور عبر قناتها الرسمية على "تليجرام"، أضافت الهيئة أن القصف الصاروخي أصاب بنى تحتية حيوية، لاسيما تلك المرتبطة بإمدادات الطاقة، في 8 أقاليم وفي مدينة كييف، حيث اندلع أكثر من 30 حريقاً، بحسب ما نقلته وكالة أنباء "يوكرينفورم" الأوكرانية.

كان دميتري بيسكوف المتحدث الصحفي باسم الرئاسة الروسية (كرملين)، قد قال إن الضربات على أوكرانيا، تعد جزءا من العملية العسكرية الخاصة.

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