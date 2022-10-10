عيار 21 يسجل1080 جنيها.. الذهب يرتفع 7 جنيهات في ختام تعاملات اليوم

ارتفع سعر الذهب في ختام تعاملات اليوم الإثنين بمقدار 7 جنيهات في المتوسط علي مستوي الأعيرة بالمقارنة بما كان عليه المعدن الأصفر يوم السبت الماضي، ليكسر حالة التراجع التي كان عليها قبل أسبوعين.

ووصل سعر عيار 21 الأشهر بين الأعيرة المختلفة نحو 1080 جنيها للبيع و 1090 جنيها للشراء، مقابل 1073 جنيها للبيع و 1083 جنيها للشراء بنهاية تعاملات السبت الماضي بفارق 7 جنيهات زيادة

وسجل سعر جرام عيار 24 الأعلي فئة حوالي1234 جنيها للبيع و 1246 جنيها للشراء مقارنة بـ 1226 جنيها للبيع و 1238 جنيها للشراء بزيادة 8 جنيهات

وصل سعر عيار 18 الأوسط بين الأعيرة المختلفة نحو926 جنيها للبيع و 934 جنيها للشراءمقابل 920 جنيها للبيع و 928 جنيها للشراء بفارق 6 جنيهات.

وبلغ سعر عيار 14 الأدني فئة نحو 720 جنيها للبيع و 727 جنيها للشراء مقارنة بـ 715 جنيها للبيع و 722 جنيها للشراء بفارق 5 جنيهات.

واستقر سعر الجنيه الذهب عند 8640 جنيها للبيع و 8720 جنيها للشراء

وبلغ سعر أوقية الذهب نحو 38.4 ألف جنيه للبيع و 38.742 جنيها للشراء



وسجل سعر كيلو الذهب نحو 1.234 مليون جنيها للبيع و 1.25 مليون جنيه للشراء.

الذهب والزواج



وحسب تقارير صحفية فإن المصريين يهتمون وخصوصا المقبلين علي الزواج بمتابعة سعر الذهب في مصر بشكل لحظي، نظرا لما يمثله من أهمية قصوى لهم، نظرا لأن الذهب من مختلف الأعيرة الذهبية، يعد مخزنا للثروة في أوقات التراجع الاقتصادي

وتمثل المصنعية في الأغلب نسبة تتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قلَّ القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.

استقرار الأسعار



وفقا لتصريحات سابقة لـ المهندس سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لإحدى المنصات الرقمية لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت، والتي ذكر فيها أن أسعار الذهب بالأسواق المحلية حالة من الاستقرار، موضحا أن سعر الذهب شهدت استقرارًا بعد موجة من التراجع بالسوق المحلي بلغت نحو 43جنيًها .



سعر مصنعية الذهب والدمغة



وتختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وباختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر.

وتمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قلَّ القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.