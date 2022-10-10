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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

قبل يوم من الانتخابات.. هاني شاكر يرد على اتهامات فساد بعض أعضاء النقابة

هاني شاكر
هاني شاكر

خرج  الفنان هاني شاكر عن صمته ورد للمرة الأولى حول  حقيقة وجود اي فساد او تستر خلال فترته كرئيس لنقابة المهن الموسيقية وذلك قبل 24 ساعة فقط من الانتخابات . 

 

وكتب هاني شاكر عبر حسابه بموقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام: انتظرت طويلًا لعلي أجد ردًا من أعضاء مجلس النقابة الذي شرفت بالعمل معه طوال سبع سنوات تعليقًا على الكثير من الاتهامات لهم بالفساد".

 

وأضاف:" وإجحافًا لما تم من إنجازات لم تحدث من قبل في تاريخ الدورات السابقة للنقابة، ولكني لم أجد ردًا منهم ربما خوفًا أو حفاظًا على مكانهم".

 

وتابع : أما بالنسبة للفساد فهذا المجلس تقريبًا هو نفس المجلس الذي كان يعمل مع النقباء السابقين في الدورات السابقة، ولم يجرؤ أحد على تقديم أي شخص للنيابة، وهذا عكس ما حدث معي تمامًا.

 

 

وأشار : فعندما كان هناك ما يشين أحد أعضاء المجلس، وكان هناك بعض الأدلة؛ لم أتردد في تحويلة للنيابة العامة التي بحثت في القضية ولم تثبت إدانته فعاد لعمله مرة ، ترديد كلام مطلق بأن هناك فسادا وهناك تستر عليه فهذا محض افتراء ومجرد كلام للاستهلاك الإعلامي لزوم الانتخابات، فليس هناك إدانة بدون دليل.

 

وأكد : أما بخصوص حال النقابة المتدهور كما قيل فليس هناك أصدق من الأرقام والأوراق الرسمية المختومة، من حيث زيادة المعاشات والعلاج والودائع المربوطة والحساب الجاري بحساب النقابة والذي أعتبره إعجازًا وليس مجرد إنجاز".

 

واختتم :"  إذ إن هناك سنتين مر بهما العالم بجائحة كورونا، والجميع يعلم ما ترتب على تلك الجائحة من عدم شغل الموسيقيين، فلا هناك حفلات ولا أفراح ولا كافيهات، وبرغم الإغلاق التام ظلت النقابة صامدة ولم تتوقف عن خدمة الأعضاء.

 

ابن مصطفى كامل يتهم مندوب تحصيل نقابة الموسيقيين بسبه

 

 

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، تحت إشراف اللواء عبد العزيز سليم، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، بلاغا من شاب تبين أنه نجل المطرب مصطفى كامل، يفيد بتضرره من تعدي أحد الأشخاص عليه، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الواقعة بقيادة العميد علي عبد الرحمن، لكشف ملابساتها.

 

وتوجهت قوة أمنية بقيادة العميد حسن دكتور، مأمور القسم، والمقدم هشام فتحي، رئيس مباحث قسم شرطة الجيزة، إلى مكان الواقعة بمقر نقابة الممثلين، وبالفحص تبين صحة الواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

 

وبعمل التحريات الأولية من قبل الأجهزة الأمنية وسؤال فتحي مصطفى كامل، 24 عامًا، مساعد مخرج، أفاد أنه في أثناء قيامه بتعليق منشورات دعاية لوالده داخل مقر النقابة لشغل منصب نقيب الموسيقيين، قام إبراهيم.م.ا، 45 عامًا، ويعمل مندوب تحصيل بنقابة الموسيقيين، بالتعدي عليه بالسب والقذف كونه معارضًا لترشيح والده لمنصب نقيب الموسيقيين ومؤيدًا لشخص آخر وجار اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في الواقعة.

هاني شاكر الفنان هاني شاكر نقابة المهن الموسيقية انتخابات نقابة الموسيقيين

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