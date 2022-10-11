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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

داخل مبادرة الإحلال.. أسعار هيونداي أكسنت RB |صور

هيونداي اكسنت RB
هيونداي اكسنت RB

تضم مبادرة إحلال وتجديد السيارات للعمل بالطاقة النظيفة، العديد من الطرازات المتنوعة، والتي تحمل علامات تجارية لاكبر مصنعي السيارات، إلى جانب التصميمات الهيكلية والتجهيزات الفنية المختلفة.

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وبين الطرازات المطروحة هي النسخة هيونداي اكسنت RB، والتي تنتمي إلى فئة السيدان، حيث تضم السيارة محرك رباعي الاسطوانات سعة 1600 سي سي، بقوة 125 حصانا، وعزم دوران 156 نيوتن/متر.

هيونداي اكسنت RB 

وتنتقل السرعة إلى العجلات عبر ناقل حركة أوتوماتيكي الاداء رباعي النقلات، مع سرعة قصوى تصل إلى 185 كم/ساعة، وبهذه القدرات تتسارع السيارة من وضع الاستعداد 0 وصولاً لسرعة 100 كم/ساعة خلال 11.1 ثانية.

هيونداي اكسنت RB 

وتحتوي السيارة هيونداي اكسنت RB على مرايات جانبية كهربائية ذات اشارات ضوئية، ومكيف للهواء، مع زجاج كهربائي للاربعة ابواب، ونظام صوتي، بالاضافة إلى تجهيزات اخرى مثل عجلة قيادة متعددة الوظائف، وفتحة سقف كهربائية.

هيونداي اكسنت RB 

وتدعم السيارة هيونداي اكسنت RB بتجهيزات اخرى باختلاف الفئات المقدمة ومنها، عدد 2 من الوسائد الهوائية AIRBAGS، فرامل ABS مانعة للانغلاق، مع برنامج التوزيع الالكتروني للمكابح EBD.

هيونداي اكسنت RB 

وتأتي السيارة بقاعدة عجلات طولها 2570 مم، مع نسبة طول كلي بلغت 4370 مم، و 1705 مم للعرض، بالاضافة إلى سعة تخزين خلفية تقدر بـ 389 لتر، وخزان وقود بسعة 43 لتر، مع مصابيح أمامية انسابية ذات ومظهر حاد، إلى جانب مصابيح الضباب.

هيونداي اكسنت RB 

اسعار السيارة هيونداي اكسنت RB داخل مبادرة الإحلال 

 

الفئة الأولى أوتوماتيك بقيمة قدرها 295.250 جنيه.

الفئة الثانية أوتوماتيك بقيمة قدرها 305.250 جنيه.

الفئة الثالثة أوتوماتيك بقيمة قدرها 315.250 جنيه.

الفئة الرابعة أوتوماتيك بقيمة قدرها 325.250 جنيه.

الفئة الخامسة أوتوماتيك بقيمة قدرها 335.250 جنيه.

هيونداي اكسنت هيونداى اكسنت مبادرة الاحلال

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