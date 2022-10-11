30 طائرة خاصة و400 شخصية عالمية.. تفاصيل الحفل الأسطوري لستيفانو ريتشي بالأقصر

احتفالا بالذكرى الخمسين لدار أزياء «ستيفانو ريتشي»، احتضنت مدينة الأقصر حفل دار الأزياء العالمية، بحضور النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب، وعدد من الشخصيات العالمية السياسية والفنية وكذلك من رجال الأعمال، ونرصد في التقرير التالي تفاصيل الاحتفالية.

رحب النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، بالضيوف الذين يحتفلون بالذكرى الخمسين لدار أزياء «ستيفانو ريتشي» في مدينة الأقصر، موضحا أنه حدث رائع، خاصة في ظل وجود الكثير من الأصدقاء الحاضرين.

وأكد «أبو العينين» أن الجميع يشعر بالشغف لرؤية مدينة الأقصر، وهناك الكثير من الأصدقاء القادمين إلى الأقصر للمرة الأولى ليروا ماذا يحدث، وهم فهموا وعرفوا الكثير عن الحضارة المصرية القديمة، حيث قدم الدكتور زاهي حواس والدكتور مصطفى وزيري عملا رائعا.

وقال «أبو العينين» : في الواقع هذه هي مصر الحديثة التي تستمر مع الحضارة القديمة ومع الموضة الحديثة، وهذه هي الرسالة الحقيقية، ورسالة اليوم أن الموضة الحديثة هي التي يقدمها «ستيفانو ريتشي»، مشيرا إلى أن عائلة ريتشي جميعا قرروا أن يأتوا إلى الأقصر ليحتفلوا بهذا الحدث العظيم في أقدم حضارة في العالم.

وأبدى «أبو العينين» سعادته وفخره، وكل شخص اليوم يشعر بالسعادة لرؤية هذه الحضارة العريقة على أرض الواقع، قائلا «أشعر بالسعادة لرؤيتكم مرة أخرى وأخبركم جميعا بما يوجد في مصر من أمل واستقرار وجمال واتصال بالموضة والناس الجيدة أيضا».

وأضاف «أبو العينين» أن كل شخص يشعر بالفخر للترحيب بكم مرة أخرى في المستقبل القريب لحضور الاحتفال بافتتاح أكبر متحف في العالم يحتوي على أكثر من 100 ألف قطعة، وسيكون حدث تاريخي بجانب أهرامات الجيزة.

مصر اليوم تبني حضارة جديدة بدعم الرئيس السيسي

وتابع أبو العينين: «سأكون سعيدا جدا ليس فقط لرؤيتكم هنا في الأقصر، ولكن أيضا لرؤيتكم في أسوان وسوهاج وصعيد مصر وأيضا في الجيزة الأهرامات، وكل يوم لدينا اكتشاف جديد»، مشيرا إلى أن مصر اليوم تبني حضارة جديدة بدعم الرئيس عبدالفتاح السيسي، والشعب المصري يدعمه للاستقرار وتحقيق هذه الحضارة الجديدة.

ووجه النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، الشكر لجميع الحضور، قائلا: «شكرا جزيلا مرة اخرى، وأتمنى أن أراكم مرة أخرى»، كما وجه الشكر لمحافظة الأقصر ورجال الأمن.

أحمد موسى: النائب أبو العينين له دور كبير في تنظيم حفل ستيفانو ريتشي

قال الإعلامي أحمد موسى، إن احتفالية الأزياء العالمية التي قدمها ستيفانو ريتشي بمعبد حتشبسوت الذي تم تشييده منذ أكثر من 3 آلاف عام في الأقصر كانت على أعلى مستوى، ويليق بمكانة مصر.

وأضاف أحمد موسى، خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي» المذاع عبر قناة «صدى البلد»: هذه الاحتفالية التي قدمها ستيفانو ريتشي حضّرها أثرياء العالم، و400 شخصية عالمية، و30 طائرة خاصة.. سعدي جوهر منظّم الاحتفالية، وستيفانو ريتشي جاب 90 عارض أزياء أمام معبد حتشبسوت».

وتابع أحمد موسى، أن الجميع يعمل على هذا الحدث الذي أقيم في محافظة الأقصر، أمس الأحد؛ من أجل خروجه بهذا الشكل الفريد، مضيفًا: «ستيفانو ريتشي واحد من أكبر بيوت الأزياء في العالم، وفي حفل الغذاء وراني (ريتشي) ملف ضخم فيه الأزياء إللي بيعرضها على الشخصيات التي تشتري منه».



وأشاد أحمد موسى، بدور النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، في إقناع ريتشي بتنظيم هذا الحفل على أرض مصر، مؤكدًا أن هذا الأمر سيُساهم في الترويج بشكل كبير جدًا عن السياحة؛ خاصة مع تغطية وسائل الإعلام الدولية لهذا الحدث الكبير بمناسبة اليوبيل الذهبي لدار أزياء ستيفانو ريتشي.

حواس: أبو العينين صاحب فكرة إقامة حفل ستيفانو ريتشي في مصر.. فيديو

قال الدكتور زاهي حواس، عالم المصريات، إنه هو والنائب محمد أبو العينين تربطهما علاقة بالفنان العالمي ستيفانو ريتشي منذ 25 عامًا، وعملا على إقناعه بعمل حفل أزياء في مصر؛ وبناءً على ذلك قدّم، أمس، حفلاً ضخمًا في محافظة الأقصر.

وأضاف حواس، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير» المذاع عبر قناة «صدى البلد»، أنه في اليوم الثاني بدأ الاحتفال في معبد حتشبسوت وغنى ستيفانو ريتشي على أعلى مستوى، وحضر معه إلى الأقصر 30 طائرة خاصة، و32 صحفي عالمي، و400 شخصية عالمية.

وتابع أن العائد على مصر من هذا الحفل، موسم سياحي على مستوى عالي جدًا، مضيفًا: «ما حدث بالأمس أحسن دعاية للسياحة المصرية وعلى مصر الاستعداد لشتاء سياحي ساخن، وستكتب الصحافة عن جمال مصر، ونحتاج لعمل مهرجانات عالمية لها صوت عالمي في العالم كله؛ من أجل دعم والترويج للسياحة».

زاهي حواس: 4 ملايين يورو حجم الإنفاق خلال استضافة حفل ستيفانو ريتشي..فيديو

قال الدكتور زاهي حواس، العالم الأثري الكبير، إنه من الممكن أن نروج لمصر عالميا من خلال احتفاليات مثل حفل دار الأزياء العالمية "ستيفانو ريتشي" بالأقصر".

وأضاف الدكتور زاهي حواس، العالم الأثري الكبير، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتى"، تقديم الإعلامي أحمد موسى، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد": "حفل دار الأزياء العالمية "ستيفانو ريتشي" بالأقصر" سيساهم في جذب السائحين من كل دول العالم".

ولفت إلى أنه "على مدار عامين أزلنا كل العوائق من أجل إقامة حفل دار الأزياء العالمية "ستيفانو ريتشي"، مؤكدا "ستيفانو ريتشي" كان حريص على إقامة عرض الأزياء والمحافظة على جمال آثار الأقصر".

ملايين يورو حجم الإنفاق

واسترسل "كل وسائل الإعلام العالمية كانت موجودة في الحفل"، منوها بأن "ليلة حفل دار الأزياء العالمية ستيفانو ريتشي" كانت ساحرة"، كاشفا عن أن "4 ملايين يورو حجم الإنفاق في الأقصر خلال استضافة حفل دار الأزياء العالمية ستيفانو ريتشي".

عزة مصطفى: حفل "ستيفانو ريتشي" بالأقصر يساهم فى ترويج السياحة المصرية بالخارج



أشادت الإعلامية عزة مصطفى، بحفل دار الأزياء العالمية ستيفانو ريتشي بالأقصر، مؤكده أن الاحتفال كان مبهر جدا.

وقالت الإعلامية عزة مصطفى، خلال تقديمها برنامج "صالة التحرير" المُذاع عبر فضائية "صدى البلد"،: "حفل "ستيفانو ريتشي" الأقصر يساهم فى دعم وترويج السياحة المصرية بالخارج".

وأشارت الإعلامية عزة مصطفى،: "فكرة حفل دار الأزياء العالمية "ستيفانو ريتشي" بالأقصر خارج الصندوق"، موضحه: "قنوات عالمية كانت موجودة في الحفل.

وأوضحت: "ستيفانو ريتشي مصمم الأزياء العالمي معروف بعشقه لمصر والحضارة المصرية القديمة، لدرجة أنه ألف كتاب عن الحضارة المصرية القديمة، ومهتم بالنهضة الكبيرة التي تحدث في مصر بعهد الرئيس الرئيس السيسي".

