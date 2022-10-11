الدمرداش: 2.7 مليار دولار حصيلة مصر من الصادرات الزراعية.. فيديو

أكد المهندس عبد الحميد الدمرداش، رئيس المجلس التصديري للحاصلات الزراعية، أنه انهينا الموسم التصديري الحالي، وحققنا 2.7 مليار دولار وذلك بزيادة 300 مليون عن العام الماضي حيث حققنا العام الماضي 2.4 مليار دولار.

وقال عبد الحميد الدمرداش، خلال تصريحات لبرنامج “من مصر”، عبر فضائية “سي بي سي”، أنه حققنا هذا الإنجاز، بالرغم من التحديات الموجودة خلال الفترة السابقة من ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج.

وتابع رئيس المجلس التصديري للحاصلات الزراعية، أنه صدرنا 4 مليون و 200 الف طن من الخضروات والفاكهة، مؤكدا أن مصر تصدر لكافة الدول العربية والاتحاد الأوروبي.

وزير النقل

وأشار عبد الحميد الدمرداش إلى أن وزير النقل يعمل عل توفير حاويات للشحن السريع للنهوض بالحاصلات الزراعية، مؤكدا أن فتح الأسواق التصديرية من أصعب ما يكون