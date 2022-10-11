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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

لقطات مسربة لـ "كيا EV9" موديل 2023

كيا EV9
كيا EV9

تم التقاط صور تجسسية جديدة لسيارة  كيا  EV9 الكروس أوفر الكهربائي بثلاثة صفوف من المقاعد.

يبدو من الصور المسربة أن النموذج الأولي من  كيا  EV9 ما زال قيد التطوير و يخضع للاختبارات على حلبة نوربروجيرنج بألمانيا، يتميز النموذج الاختباري من كيا EV9 بتصميم خارجي منحوت الجسم قوي البنيان مشابه إلى حد كبير للمفهوم المقدم للسيارة ولكن مع عدد أقل من المنحنيات. في الواجهة، تشتمل المصابيح الأمامية على مصابيح إضاءة تعمل بشكل عمودي على الحواف الخارجية للأنف. تحتوي السيارة على شبكة تهوية عريضة مستطيلة الشكل ، وهناك فتحة مطابقة في الواجهة السفلية.

تظهر الصور أن  كيا  EV9 لها جوانب تعتمد على بساطة التصميم بلا نحت مبالغ أو زخرفة ، باستثناء تجعيد يمتد على طول المنطقة السفلية من الأبواب. في الخلف يوجد شكل صندوقي كبير ذات خطوط ونحت بارز.

في المقصورة الداخلية توجد شاشة صغيرة خلف عجلة القيادة، بينما  هناك شاشة أخرى مثبتة في الكونسول المركزي ، ويبدو أن لها تخطيط عمودي، ومن الواضح أن نموذج الإنتاج التجاري يفقد عجلة القيادة ذات الضلع الواحد  والمستطيلة الشكل.

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لا توجد تفاصيل مؤكدة حول مجموعة نقل الحركة في كيا EV9 حتى الآن، ولكن يبلغ النطاق التقديري للمفهوم 300 ميل لكل شحنة مع قدرة على التسارع المقصود إلى 60 ميلًا في الساعة خلال فترة من  5.0 إلى 6.0 ثوانٍ. تزعم الشركة أن الشحن من 10 % إلى 80 % في أقل من 20 أو 30 دقيقة. على غرار سيارة كيا EV6 ، يركب النموذج ثلاثي الصفوف على منصة (E-GMP) التابعة للشركة الأم وهي “هيونداي  جروب”.

ستكون  EV9 قادرة على تلقي التحديث البرامجية عبر الهواء مع نظام AutoMode المتقدم لمساعدة السائق الخاص بالعلامة التجارية.

ستظهر EV9 لأول مرة في الربع الأول من عام 2023. وستبدأ المبيعات في النصف الثاني من العام. يقال إن الأسعار ستبدأ من حوالي 50 ألف دولار.

كيا كيا EV9 هيونداي هيونداي جروب كيا EV6

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