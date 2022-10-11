الإعدام لمتهم قتل وأصاب 4 أشخاص بالشرقية لرفضهم خطبة ابنتهم

أصدرت محكمة جنايات الزقازيق برئاسة المستشار سامي بيومي حكمها بالإعدام شنقًا، لمتهم بقتل شخص وإصابة 3 أخرين عقب رفض اسرة حبيبته خطبه نجلتهم لسوء سلوكه بقرية تابعة لمركز أبوكبير، وذلك بعد ورود الدعوى من فضيلة مفتى الديار المصرية.

تعود أحداث الواقعة عندما تلقت الأجهزة الأمنية أخطارا يفيد ورود بلاغا بقيام محمود ج ع ك، 20 سنة، مقيم في قرية منشية رضوان التابعة لمركز أبو كبير، بقتل خالد صلاح أحمد الليثي، عمدًا مع سبق الإصرار، مستخدمًا سلاحًا ناريًا (بندقية خرطوش) عقب قيام المجني عليه بملاحقة المتهم والذي قام بإطلاق النار على اسرة فتاة كان يرغب في خطبتها فرفضته الاسرة فقام بإطلاق النار عليهم وعندما قام المجني عليه بملاحقة المتهم أمره بعدم تتبعه فلم يذعن لأمره فاطلق عيار ناري صوبه فأرداه قتيلًا، واصاب كلا من ورد إسماعيل محمد إبراهيم، ومحمد نبيل عبدالرحمن ويوسف عبدالرحمن حنفي علي ومحمد خليل إبراهيم خليل.

تم ضبط المتهم وبالعرض على جهات التحقيق قررت إحالته محبوسًا إلى محكمة جنايات الزقازيق، علي ذمة القضية رقم 10080 لسنة 2022 جنايات أبو كبير والمقيدة برقم 787 لسنة 2022 کلي شمال الزقازيق، والتي أصدرت حكمها المتقدم.