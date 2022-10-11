عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

الإعدام لمتهم قتل وأصاب 4 أشخاص بالشرقية لرفضهم خطبة ابنتهم

صدى البلد

أصدرت محكمة جنايات الزقازيق برئاسة المستشار سامي بيومي حكمها بالإعدام شنقًا، لمتهم  بقتل شخص وإصابة 3 أخرين عقب رفض اسرة حبيبته خطبه نجلتهم لسوء سلوكه بقرية تابعة لمركز أبوكبير، وذلك بعد ورود الدعوى من فضيلة مفتى الديار المصرية.

 

تعود أحداث الواقعة عندما تلقت الأجهزة الأمنية أخطارا يفيد ورود بلاغا بقيام محمود ج ع ك، 20 سنة، مقيم في قرية منشية رضوان التابعة لمركز أبو كبير، بقتل خالد صلاح أحمد الليثي، عمدًا مع سبق الإصرار، مستخدمًا سلاحًا ناريًا (بندقية خرطوش) عقب قيام المجني عليه بملاحقة المتهم والذي قام بإطلاق النار على اسرة فتاة كان يرغب في خطبتها فرفضته الاسرة فقام بإطلاق النار عليهم وعندما قام المجني عليه بملاحقة المتهم أمره بعدم تتبعه فلم يذعن لأمره فاطلق عيار ناري صوبه فأرداه قتيلًا، واصاب كلا من ورد إسماعيل محمد إبراهيم، ومحمد نبيل عبدالرحمن ويوسف عبدالرحمن حنفي علي ومحمد خليل إبراهيم خليل.

 

شهيدة العلم.. تفاصيل وفاة طالبة الشرقية في الحصة الرابعة

تم ضبط المتهم وبالعرض على جهات التحقيق قررت إحالته محبوسًا إلى محكمة جنايات الزقازيق، علي ذمة القضية رقم 10080 لسنة 2022 جنايات أبو كبير والمقيدة برقم 787 لسنة 2022 کلي شمال الزقازيق، والتي أصدرت حكمها المتقدم.

الزقازيق الشرقية جهات التحقيق جنايات الزقازيق الإعدام شنقا محكمة جنايات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سيدة في دعوى خلع : زوجي خاني مع والدتي

أخبار السوشيال | فرج عامر: الأهلي جاب أهم صفقة بالدوري المصري.. ومفاجأة بشأن غرامة كهربا للزمالك

الدولار يقفز بقوة عالميًا.. وهذا سعره مقابل الجنيه الآن في البنوك

أسبوع الذهب الحزين.. الأصفر يخسر بقوة وهذا سعر عيار 21 الآن

وافتكروا كلامي.. فرج عامر: الأهلي جاب أهم صفقة بالدوري المصري

تقديري أكبر.. تعليق ناري من وفاء عامر على رفض محمد رمضان حذف المشهد المسرب

كولر يغضب من لاعبي الأهلي ويوجه لهم رسالة شديدة اللهجة

أهم حاجة الضمان.. ميكاب ارتست تثير الجدل بعد تغيير ملامح عروسة| شاهد

ترشيحاتنا

فرج عامر يعلن موعد إنتهاء أزمة كهربا والمشاركة في مباريات الأهلي

بنزيما على رأس التشكيلة المتوقعة لريال مدريد أمام شاختار في دوري الأبطال

الجمارك الكويتية تحبط محاولة تهريب 5 قطع ماريجوانا مخدرة بكراسات تلوين للأطفال

أحمد شوبير يكشف عن سبب فشل انتقال ثنائي الأهلي إلى فيوتشر

التصدي للتعديات على الأراضي بالمحافظات.. أبرز أخبار الزراعة هذا الأسبوع

عنف وقمع وإضرابات بالقطاعات الحيوية.. ماذا تفعل إيران بالأكراد؟

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بحضور نجوم الطرب.. 15 صورة من الساعات الأولى لانتخابات نقيب المهن الموسيقية

فيديو.. محمود الليثي في حراسة البودي جاردات خلال انتخابات نقابة المهن الموسيقية

شاهد.. وصول جواهر للإدلاء بصوتها في انتخابات الموسيقيين

انتخابات الموسيقيين.. سوما تدعم زوجها مصطفى حلمي في التصويت على مقعد النقيب

فيديو

وصفته بـ«العندليب».. حكاية شاب رفضت شيرين عبد الوهاب إظهاره فى صاحبة السعادة

وفاء عامر: أنا وغادة عبدالرازق لسنا صديقتين وسمية الخشاب أساءت لي

النائب محمد أبو العينين صاحب الفكرة.. الصحف والمواقع العالمية تحتفي بإقامة حفل دار الأزياء العالمية "ستيفانو ريتشي" بالأقصر

تنازلت عن القضايا.. هل عادت شيرين عبدالوهاب إلى حسام حبيب/مستشارها القانوني يوضح

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. آية صلاح

ذكاؤك الاجتماعي مدخلك لنجاح علاقاتك

عزة عاطف

علب الكانز.. لتحقيق الكنز

نيفين منصور

نسيج الكلمات

د. ماريان جرجس

معنويات وطن

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي " 30 “

هند عصام

أحمس.. قاهر الهكسوس

إلهام أبو الفتح

كيف استعدت مصر للمؤتمر الاقتصادي ؟

إبراهيم شعبان

أكتوبر 73 .. السلاح والسياسة والحقيقة

اﻟﻤﺰﻳﺪ