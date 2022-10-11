ماهر إسماعيل يغني «قمر» و«عظيمة يا مصر» بجامعة حلوان.. صور

بدأت منذ قليل احتفالية المولد النبوي بجامعة حلوان، برئاسة الدكتور السيد قنديل، رئيس الجامعة، ومن تنظيم أسرة “من أجل مصر” المركزية بالجامعة، بالتعاون مع اتحاد الطلاب، بمجمع الفنون والثقافة بجامعة حلوان.

جاء ذلك بحضور الداعية الإسلامي الدكتور أسامة قابيل، من علماء الأزهر الشريف، والذى مثل الأزهر الشريف ومصر بأكملها فى احتفالية يوم الشهيد بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى، والفنان ماهر إسماعيل الذي أبدع في إنشاد "مولاي" أمام الرئيس خلال احتفالية المولد النبوي الشريف.

وقدم الفنان ماهر إسماعيل خلال الاحتفالية العديد من الأناشيد الدينية، أبرزها “مولاي، وقمر، وماشي في نور الله، ولأجل النبي، ومدد يا نبي”.

كما غنى الفنان ماهر إسماعيل "عظيمة يا مصر" احتفالا بنصر أكتوبر العظيم.

وشكر ماهر إسماعيل جامعة حلوان على استضافته قائلا: “شرف لي أن أكون هنا اليوم في بيتي الأول، لأني خريج كلية الآداب جامعة حلوان قسم المسرح، لذا أنا في غاية السعادة بتواجدي هنا”.

وتقام احتفالية المولد النبوي الشريف بجامعة حلوان تحت رعاية الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان، والدكتور حسام رفاعي، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وبحضور الدكتورة منى فؤاد، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والعديد من عمداء الكليات والأساتذة.