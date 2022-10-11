عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

ماهر إسماعيل يغني «قمر» و«عظيمة يا مصر» بجامعة حلوان.. صور

جامعة حلوان
جامعة حلوان

بدأت منذ قليل احتفالية المولد النبوي بجامعة حلوان، برئاسة  الدكتور السيد قنديل، رئيس الجامعة، ومن تنظيم أسرة “من أجل مصر” المركزية بالجامعة، بالتعاون مع اتحاد الطلاب، بمجمع الفنون والثقافة بجامعة حلوان.

txt

عالم أزهري لطلاب حلوان: اتقنوا عملكم وحصلوا ما تستطيعون من علم

txt

أسامة قابيل لطلاب جامعة حلوان: تحلوا بالصبر واستعينوا بالله للنجاح

جاء ذلك بحضور الداعية الإسلامي الدكتور أسامة قابيل، من علماء الأزهر الشريف، والذى مثل الأزهر الشريف ومصر بأكملها فى احتفالية يوم الشهيد بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى، والفنان ماهر إسماعيل الذي أبدع في إنشاد "مولاي" أمام  الرئيس خلال احتفالية المولد النبوي الشريف.

وقدم الفنان ماهر إسماعيل  خلال الاحتفالية العديد من الأناشيد الدينية، أبرزها “مولاي، وقمر، وماشي في نور الله، ولأجل النبي، ومدد يا نبي”.

كما غنى الفنان ماهر إسماعيل "عظيمة يا مصر" احتفالا بنصر أكتوبر العظيم.

وشكر ماهر إسماعيل جامعة حلوان على استضافته قائلا: “شرف لي أن أكون هنا اليوم في بيتي الأول، لأني خريج كلية الآداب جامعة حلوان قسم المسرح، لذا أنا في غاية السعادة بتواجدي هنا”.

وتقام احتفالية المولد النبوي الشريف بجامعة حلوان تحت رعاية الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان، والدكتور حسام رفاعي، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وبحضور الدكتورة منى فؤاد، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والعديد من عمداء الكليات والأساتذة.

جامعة حلوان
جامعة حلوان
جامعة حلوان
جامعة حلوان
جامعة حلوان
جامعة حلوان
احتفالية المولد النبوي جامعة حلوان الدكتور السيد قنديل أسرة من أجل مصر Jobs Education

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أخبار السوشيال | فرج عامر: الأهلي جاب أهم صفقة بالدوري المصري.. ومفاجأة بشأن غرامة كهربا للزمالك

الدولار يقفز بقوة عالميًا.. وهذا سعره مقابل الجنيه الآن في البنوك

سيدة في دعوى خلع : زوجي خاني مع والدتي

أسبوع الذهب الحزين.. الأصفر يخسر بقوة وهذا سعر عيار 21 الآن

وافتكروا كلامي.. فرج عامر: الأهلي جاب أهم صفقة بالدوري المصري

تقديري أكبر.. تعليق ناري من وفاء عامر على رفض محمد رمضان حذف المشهد المسرب

كولر يغضب من لاعبي الأهلي ويوجه لهم رسالة شديدة اللهجة

أهم حاجة الضمان.. ميكاب ارتست تثير الجدل بعد تغيير ملامح عروسة| شاهد

موضوعات متعلقة

جامعة حلوان تبدأ احتفالية المولد النبوي .. صور

اليوم .. جامعة حلوان تنظم احتفالية المولد النبوي

رئيس جامعة حلوان : نعمل على جذب الطلاب الوافدين للدراسة بجميع المراحل

رئيس جامعة حلوان: زيادة دعم الأنشطة الطلابية إلى 3٪؜ من المصروفات

ترشيحاتنا

«خريجي الأزهر بدمياط»: مصر لعبت دورًا كبيرًا في الحفاظ على علوم الشريعة ومصادرها

رسالة غضب أردنية ضد إسرائيل.. ما القصة

الإمارات تقوم بدور كبير بالمنطقة.. بوتين يلتقي بن زايد في سان بطرسبورج

لإصابته بتحلل الجلد الفقاعي|ضم أحمد لقائمة «لمسة خير».. وبدء صرف العلاج له

وفد الكونجرس الأمريكى فى زيارة لمركز إصلاح وتأهيل وادى النطرون.. صور

انتصار السيسي: كامل تقديري واعتزازي بالفتيات ودورهن الأساسي في المجتمع

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بحضور نجوم الطرب.. 15 صورة من الساعات الأولى لانتخابات نقيب المهن الموسيقية

فيديو.. محمود الليثي في حراسة البودي جاردات خلال انتخابات نقابة المهن الموسيقية

شاهد.. وصول جواهر للإدلاء بصوتها في انتخابات الموسيقيين

انتخابات الموسيقيين.. سوما تدعم زوجها مصطفى حلمي في التصويت على مقعد النقيب

فيديو

حزن في شبين الكوم لوفاة طبيب شاب قبل أسبوع من اختيار تخصصه .."فيديوجراف"

هذه الأندية تطلب الفرعون.. هل يرحل صلاح عن ليفربول| فيديوجراف

منع الضرب والتنمر.. 30 قرارا جديدا من وزير التربية والتعليم.. تفاصيل

كواليس وتفاصيل إقامة حفل دار الأزياء العالمية "ستيفانو ريتشي" بالأقصر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. آية صلاح

ذكاؤك الاجتماعي مدخلك لنجاح علاقاتك

عزة عاطف

علب الكانز.. لتحقيق الكنز

نيفين منصور

نسيج الكلمات

د. ماريان جرجس

معنويات وطن

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي " 30 “

هند عصام

أحمس.. قاهر الهكسوس

إلهام أبو الفتح

كيف استعدت مصر للمؤتمر الاقتصادي ؟

إبراهيم شعبان

أكتوبر 73 .. السلاح والسياسة والحقيقة

اﻟﻤﺰﻳﺪ