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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

صور.. شاروخان يحتفل بعيد ميلاد الأسطورة الهندية أميتاب باتشان

اميتاب باتشان وشاروخان
اميتاب باتشان وشاروخان

احتفل نجم بوليود شاروخان بعيد ميلاد الاسطورة الهندية اميتاب باتشان الـ80 ، والذي قضى منها 53 عامًا كنجم على الشاشة الكبيرة في بوليوود؛ بداية من السبعينيات والثمانينيات.

ونشر "خان" صورة له رفقة اميتاب باتشان وعلق على الصورة عبر حسابه بموقع "إنستجرام"، قائلًا: " شيء واحد يجب ان تتعلمه من هذا الرجل العظيم والممثل والنجم والاب والانسان الخارق هو ان لا تتراجع أبدا بدلا من ذلك تعلم.. ارتقي بالمستوي وتعلم وانطلق مرارا وتكرارا الى الابد دمتم بصحة جيدة وتسلية احفادنا ايضا احبك يا سيدي "

 ويعرض حاليا للنجم اميتاب باتشان فيلم "DOODBYE"، وهو فيلم درامي كوميدي عائلي باللغة الهندية من تأليف وإخراج فيكاس باهل.

يذكر أن اخر اعمال اميتاب  فيلم "مدرج الهبوط 34" وهو عمل تشويقي، تدور أحداث العمل المستوحى من أحداث حقيقية حول الطيار فيكرانت خانا، والذي تأخذ رحلته مسارًا غامضًا بعد إقلاع الطائرة من مطار دولي.

 

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عيد ميلاد اميتاب باتشان شاروخان بوليوود يحتفل بعيد ميلاد

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