نسرين طافش تستعرض رشاقتها برقصة "السالسا" ..صور

نشرت النجمة السورية نسرين طافش على حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام"، اليوم الثلاثاء، فيديو وصور وهى ترقص على نغمات "السالسا"، معلقة على الرقصة، قائلة "واحدة من هواياتي المفضلة".

وظهرت الفنانة السورية نسرين طافش، في الفيديو والصور وهى ترقص بطريقة رشيقة وايقاع سريع، حيث تقوم فيه بتقديم وصلة رقص على طريقة "السالسا" مع أحد المدربين.

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وتصدر اسم نسرين طافش، مواقع التواصل الاجتماعي؛ بعد تداول أنباء تفيد بانفصالها عن زوجها شريف شرقاوي، حيث حذف الثنائي صورهما معا.

ورغم حذف الصور، وحذف نسرين لزوجها من الأصدقاء؛ إلا أنه ما زال يتابعها، ولكن فوجئ الجمهور برد فعله الصادم، وحذفه لنسرين من قائمة الأصدقاء.

ورجح متابعوا نسرين طافش وزوجها، أن هناك خلافا قائم بين الفنانة نسرين طافش وزوجها، بعد أن فاجأت الفنانة متابعيها بحذف جميع صورها مع زوجها شريف شرقاوي من حسابها بتطبيق إنستجرام للمرة الثانية بعد حوالي شهرين من زواجهما.

أحدث أعمال نسرين طافش

وشاركت نسرين طافش في رمضان بمسلسلها السوري الجديد "جوقة عزيزة" شارك في بطولته: سلّوم حداد وأيمن رضا وهبة نور ووسام حنا ونورا رحال ووفاء موصلي ويزن خليل وروبين عيسى وكرم الشعراني وزينة بارافي ويزن السيد وسالي بسمة وتسنيم باشا وغنوة محمود، ومن تأليف وسيناريو وحوار خلدون قتلان، وإخراج تامر إسحق.