بسبب القصف الروسي.. 300 منطقة أوكرانية تعيش في الظلام| فيديو

عرضت فضائية " العربية " تقريرا عن قصف روسي تعرضت له 300 منطقة أوكرانية، وتسببت في قطع الكهرباء .

وأكد " زيلنسكي " بدء عمليات الترميم ، قائلا :" يد المساعدة ستصل لكل من يحتاجها وأعمال الترميم جارية حاليا بكل أنحاء البلاد " .

وقال زيلينسكي خلال كلمة له في اجتماع مجموعة السبع: “أوكرانيا ليست بصدد التخطيط لعمل عسكري ضد بيلاروسيا وما يهمها هو الحفاظ على سيادة أراضيها”.

وأضاف زيلينسكي “نقترح إرسال بعثة دولية إلى الحدود الأوكرانية البيلاروسية لمراقبة الوضع هناك”.

واتهم الرئيس الأوكراني روسيا بمحاولة دفع بيلاروس إلى الحرب في أوكرانيا.