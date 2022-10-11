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أخبار البلد

الرعاية الصحية: إدراج خدمة تجميل الأذن الخفاشية في مستشفيات التأمين الشامل

صدى البلد

أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية، عن إدراج خدمة علاج الأذن الخفاشية (تجميل الأذن) بالمستشفيات التابعة للهيئة بمحافظات تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، "بورسعيد، الأقصر، الإسماعيلية".

وأشارت هيئة الرعاية الصحية، إلى أنه تتوافر خدمة علاج الأذن الخفاشية بمستشفيات السلام ببورسعيد، والكرنك الدولي بالأقصر، والطوارئ والجراحات الدقيقة بأبو خليفة بالإسماعيلية.

وأضافت الهيئة، أنه تتوافر خدمة علاج الأذن الخفاشية داخل عيادات جراحات التجميل بالمستشفيات سالفة الذِكر، كما أنه تتم إجراء جراحات إعادة بناء الأذن للتخلص من الأذن الخفاشية سواء عند الأطفال أو الكبار، على يد نخبة من أمهر الأطباء في تخصص جراحات التجميل بمستشفيات الهيئة.

وأكد الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، مساعد وزير الصحة والسكان، المشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، حرص الهيئة على توفير كافة احتياجات الخدمات والرعاية الطبية والعلاجية لمنتفعي التأمين الصحي الشامل داخل المستشفيات التابعة لها، لافتًا إلى أن مستشفيات الهيئة مجهزة بأحدث التجهيزات الطبية وغيرالطبية، كما تضم أمهر الكوادر في مختلف التخصصات الطبية، التي تؤهلها لذلك.

وأكد الدكتور أحمد السبكي، أهمية توافر خدمات علاج الأذن الخفاشية داخل مستشفيات الهيئة بمحافظات التأمين الصحي الشامل، حيث أن وجود أي تغير في شكل الأذن، كمشكلة تشوه صيوان الأذن أو ما يسمى "بالأذن الخفاشية أو الوطواطية أو البارزة"، تؤثر بشكل كبير على الحالة النفسية للطفل، وخاصة في مرحلة الدراسة الأولى، كما أنها قد تتحول إلى مشكلة كبيرة خلال مراحل نموه.

تجدر الإشارة، إلى أن الأذن الخفاشية هي أحد الإختلافات الشكلية التي تحدث في صيوان الأذن الخارجي، والتي يولد بها الطفل، تكون في صورة تباعد أحد الأذنين أو كليهما عن الجمجمة، أو كبر حجمهما وإستطالتها، وتؤثر على شكل الوجه بشكل عام، كما تؤثر على الصحة النفسية، خاصًة مع التقدم في العمر.

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الرعاية الصحية: إدراج خدمة تجميل الأذن الخفاشية في مستشفيات التأمين الشامل

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