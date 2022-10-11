اتصالحنا.. شيرين عبد الوهاب تكشف تفاصيل جديدة عن علاقتها بطليقها حسام حبيب

عرضت قناة العربية تقرير فيديو بعنوان :" الفنانة شيرين عبد الوهاب تعلن التصالح مع طليقها المطرب حسام حبيب".

وجاء فى الفيديو :" أزمة ثم صلح، ثم طلاق، ثم عودة ثم أزمة و أخيرًا إنفراجة".

وكشفت القناة أن شيرين تصالحت بعد خلافات بدأت فى نهاية العام الماضي، وأنها حرصت على التصالح بعد رد حسام جميع المتعلقات الخاصة بها.

و كشفت عن أنها كانت خائفة من أن يشمت فيها أصحابها عقب الانفصال عن زواجها حسام حبيب، مشيرة إلى أن جميع أصدقها منحوها كل الحب والتقدير وساعدوها على الخروج من حياتها الصعبة.

وأضافت شيرين، : أنا حلقت شعري عشان قرأت إن خلق الشعر بداية جديدة من النفس، حلقته عشان أبدا حياة جديدة، منوهة بأنها بدأت النوم بطريقة طبيعية دون الاحتياج لأدوية، وكل الفضل للدكتور نبيل عبد المقصود، الشهير بطبيب علاج الإدمان، لافتة إلى أن الإدمان ليس مخدرات فقط، فهناك إدمان لعادات سيئة.

ولفتت شيرين، إلى أن الدكتور عبد المقصود صديق لها بعيدا عن اختصاصه في علاج الإدمان، مرددة: في ناس رخمة بتخش تعلق وتقول بيعالجها من الإدمان، أحب أقولهم بلاش رخامة، إحنا أصحاب.

ونوهت شيرين بأنها كانت معتادة على نوع معين من الأدوية وكان الدكتور عبد المقصود يساعدها في التخلص منه.

وكشفت تفاصيل حياتها التي تعيشها حاليًا بعد الانفصال عن زوجها حسام حبيب، مؤكدة أنها لا تحرم نفسها من أي شيء «أنا مش حارمة نفسي من حاجة، ودخلت جوه شرنقة شيرين تاني، كل حاجة نفسي فيها بعملها، باخد منها حتة مش أكتر من حتة».

وعن سر نقصان وزنها، أجابت: «وزني تناقص عن مهرجان قرطاج بشكل كبير، لأن جسمي كان ممتلئ بالمياه بشكل كبير ولازال، لكن (كشيت) وتناقص وزني نوعاً ما».



أكدت المطربة شيرين عبدالوهاب، أن الفيديو المنتشر لها وهي تتحدث عن المطرب عمرو دياب كان في إحدى الحفلات الخاصة، ولكنها تكن لها كل التقدير والاحترام، و أنها بدأت في العودة إلي الغناء تدريجيا، مشيرة إلي أنها تحترم الفنان عمرو دياب وإيهاب توفيق وهشام عباس وحميد الشاعري، وسميرة سعيد.

وأشارت إلى أن أول لقاء مع الجمهور في حفلة قرطاج، كان صعب عليها جدا، لأن ظروفها الصحية كانت صعبة، ورددت باكية: جسمي كان معبي ميه وكنت عرقانة اوي معرفش إزاي قدرت اغني ساعتين متواصلين.

وأضافت أنها لم تكن تريد السفر والعودة إلي الغناء ولكنها أحرجت من السفير المصري، الذي تواصل معها للغناء في الحفل، مؤكده أنها عقب انتهاء الحفل؛ دخلت في نوبة بكاء مع مدير أعمالها؛ بسبب أنها استطاعت أن تتم بنود العقد، وتقدم الحفل، و فخورة بالعمل والشقى في العشرين عام منذ بداية ظهورها وتعاملها مع أكبر الموزعين والملحنين، مقدمه الشكر لنصر محروس لتقديمها للجمهور أول مرة.