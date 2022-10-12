زيادة المعاشات.. مصطفى كامل يعلن مفاجأة سارة لـ الفنانين |فيديو

كشف الفنان مصطفى كامل نقيب الموسيقيين، أن هناك أشياء كثيرة سيبدأ العمل بها من أجل خدمة المهنة والعاملين بها، مؤكدًا: "هناك ملفات كثيرة سيتم حلها منها المعاشات والأشياء الخاصة بـ أغانى المهرجانات".

وأضاف نقيب الموسيقيين، خلال مداخلة ببرنامج "حضرة المواطن" المذاع على قناة الحدث اليوم، أنه سيعمل على زيادة قيمة المعاش لـ أعضاء النقابة، مؤكدًا: "مفيش 600 جنيه معاش و1000 جنيه" وسيكون هناك حصر لـ المدخلات النقابية المادية وستكون هناك زيادة لقيمة المعاش.

ولفت إلى أنه لن يحدد قيمة لزيادة المعاش، ولكن ستكون هناك زيادة تناسب أصحاب المهنة، مطالبًا الجميع بعدم القلق.

وأوضح أنه كل الوعود التى تحدث بها مع الأعضاء، سيقوم بتنفيذها، وأن العمل سيبدأ من الغد.

وتابع أنه سيمنع الانحراف عن الشكل الآدمي بالأغانى، وستكون هناك قرارات كثيرة بعد اجتماع المجلس، وأن لديه وجهة نظر بشأن المهرجانات.

وأشار إلى أنه ستكون هناك قامات فنية لتوجيه أغانى المهرجانات، لكي تليق بالشكل المصري، وسيكون هناك قرار من أجل الفن المصري.

وأوضح أنه سيمنع أى كلمة خارجة، ولن نقطع عيش أى شخص، وستكون هناك قرارات باجماع مجلس النقابة وليس قراراً فردياً لـ مصطفي كامل.

ولفت إلى أنه خلال أسبوع أو 10 أيام ستكون هناك قرارات من أجل المهنة.