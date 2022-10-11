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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

نشأت الديهي: أهل الشر يحاولون لي عنق الحقيقة .. فيديو

نشأت الديهي
نشأت الديهي

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الاحتفال بذكرى أكتوبر، تحدث على أن الشعب المصري تحمل 15 عامًا من أجل تحقيق نصر أكتوبر، معقبًا: "كل المجهود من نكسة 67 كان من أجل الحرب، والبلد توقفت على الصعيد الانشائي والبنائي من أجل الانتصار في الحرب". 


وتابع "الديهي"، خلال تقديمه برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع على فضائية "ten"، أن الرئيس السيسي تحدث بأن مصر نجحت في محاربة الإرهاب خلال الـ8 سنوات السابقة، ولم تتوقف عن التنمية حتى تحقيق حرب السادس من أكتوبر، مشيرًا إلى أن الدولة كانت من الممكن أن تتوقف عن التنمية، لأنها كانت تواجه الإرهاب، ولكن الدولة لم تفعل ذلك واختارت محاربة الإرهاب، وفي نفس التوقيت تنمية سيناء. 


 وأشار إلى أن  أهل الشر يحاولون "لي" عنق الحقيقة،  من خلال اقتطاع جزء من التصريحات الخاصة بالرئيس السيسي، وربطها بأشياء غير حقيقية، مشيرًا إلى أن الرئيس لم يطالب من المصريين الصبر 15 عامًا مثلما تقول القنوات المعادية، كما أن الحديث على أن الرئيس السيسي لم يقم بالترحيب أو السلام على شيخ الأزهر أمر غير صحيح.  


وفي سياق آخر قال الإعلامي نشأت الديهي، إن التوقعات كانت تشير إلى متوسط نمو الاقتصاد العالمي لـ2.9% ، ولكن بسبب الأزمة العالمية انخفض هذا النمو لـ2.7% ، مشيرًا إلى أن صندوق النقد الدولي تحدث بأن هناك تباطؤ كبير جدًا في الاقتصاد الصيني والأمريكي والأوروبي، كما تحدث بأن معدل التضخم سيصل إلى الذروة نهاية هذا العام، ومن المقرر أن يصل لـ8.8%، ثم ينخفض في 2023 ليصل لـ4.1% .

 

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