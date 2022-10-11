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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

راغب علامة في إطلالة رومانسية مع زوجته.. صورة

راغب علامة وزوجته
راغب علامة وزوجته

 

شاركت جيهان علامة متابعيها صورة جديدة لها، وذلك عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".


وظهرت جيهان علامة رفقة زوجها الفنان راغب علامة باطلالة رومانسية مرتدية ملابس كلاسيك  مع تسريحة شعر بسيطة ومكياج ناعم لإبراز جمالها ورشاقتها.


 


آخر أعمال راغب علامة أغنية استمارة 6

يذكر أن آخر أعمال النجم اللبنانى راغب علامة، كانت أغنية استمارة 6 التي تم طرحها عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب "وهي من كلمات نادر عبدالله، ومن ألحان محمود الخيامي، وتوزيع توما.


كما طرح اغنية "انتوا أملنا" للتوعية ضد فيروس كورونا، والأغنية من كلمات الشاعر نزار فرنسيس، وألحان جان مارى رياش، وإخراج سامى صعب، وتوجه راغب بالشكر للجيش اللبنانى والقوات الأمنية التى سهلت تصوير بعض اللقطات من أجل الكليب، وأغنية "صدفة" من كلمات وألحان أمانى النورى.

 

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IMG_٢٠٢٢١٠١١_٢١٠٣٣٢
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