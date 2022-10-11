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رئيس التحرير
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أخبار البلد

مشروع بحثي يقلل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون والاحتباس الحراري.. تفاصيل

صدى البلد

قال الدكتور عبدالله زغلول رئيس بحوث الصحراء، إنه تم اختتام فعاليات الورشة الدولية حول المعالجة اللامركزية لمياه الصرف لإعادة استخدامها في الري بمشاركة شركاء المشروع من جامعة الزقازيق ومركز بحوث الصحراء عن الجانب المصري، ومن الدول الشركاء بالمشروع من المغرب وألمانيا وذلك في مقر إقامة وتنفيذ المشروع بمحطة معالجة مياه الصرف بمدينة القنايات بالشرقية.

من ناحيته أكد د محمد سعيد أبو هاشم استاذ الأراضى والمياه بكلية الزراعة جامعة الزقازيق رئيس المشروع عن الجانب المصرى أنه تم التوصل إلى استخدام تكنولوجيات حديثه تعتمد على المخرجات والنباتات الطبيعيه النامية فى البيئة المصرية مثل أشجار السيسبان والبولونيا والبامبو ذات العائد الاقتصادى فى معالجة مياه الصرف للقرى النائية ولمحطات معالجة المياه لإنتاج مياه ذات جوده صالحة للاستخدام فى رى المزروعات.


وأضاف "أبو هاشم" أن المشروع البحثى توصل إلى زيادة حجز الكربون العضوى فى التربه تقليل انبعاثات غاز ثانى اكسيد الكربون  بنسبه تتراوح من ٣٥% إلى ٤٠% و فى الغلاف الجوي ما يساهم فى تقليل ظاهرة الاحتباس الحراري.


وكان مركز بحوث الصحراء وبالتعاون مع كلية الزراعة جامعة الزقازيق قد نظم ورشة عمل دولية تحت عنوان "استخدام التكنولوجيا الحديثة في معالجة مياه الصرف للري ومجابهة التغيرات المناخية" وبمشاركة بعض الدول العربية.

بحوث الصحراء التغيرات المناخية الاحتباس الحراري الغلاف الجوي محطات معالجة المياه

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