إيران تهدد الاتحاد الأوروبي بالرد على أي إجراءات تقييدية.. تفاصيل

ذكر وزير خارجية إيران، حسين أمير عبداللهيان، اليوم الثلاثاء، إنه أبلغ نظيرته الفرنسية كاثرين كولونا، بأن طهران ستتخذ تدابير مضادة إذا اتخذ الاتحاد الأوروبي إجراءات تقييدية ضد إيران.

وقال عبداللهيان في تغريدة علي "تويتر"، "أجريت محادثة هاتفية مع وزيرة الخارجية الفرنسية واتفقنا على أن الاحترام المتبادل والمصالح يجب أن تحكم العلاقة".

وأضاف: "اعترضت على تدخل أوروبا في شؤون إيران الداخلية، وقلت إنه إذا اتخذ الاتحاد الأوروبي تدابير تقييدية، فسنتخذ تدابير مضادة".

وفي وقت سابق من اليوم، أكدت كاثرين كولونا، وزيرة خارجية فرنسا، أن عدد مواطني هذا البلد المحتجزين في إيران بلغ خمسة أشخاص.