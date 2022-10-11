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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

جامعة المنصورة تبحث تطوير التعاون مع معهد تكنولوجيا المعلومات في مجال تدريب الطلاب

صورة من الاجتماع
صورة من الاجتماع

استقبل الدكتور محمود  المليجى القائم بأعمال رئيس جامعة المنصورة الدكتورة هبة صالح مدير معهد تكنولوجيا المعلومات ITI بحضور  الدكتور شريف كشك مدير شركة انطلاق لتكنولوجيا المعلومات والمشرف على مركز إبداع مصر الرقمى (  creativa ) بجامعة المنصورة, الدكتور محمود ابو المجد المتحدث الرسمي باسم رئيس الجامعة.

 

وتم خلال اللقاء مناقشة تطوير سبل التعاون بين جامعة المنصورة ومعهد تكنولوجيا المعلومات فى مجال تدريب الطلاب من خلال حزمة من البرامج لتأهيلهم على سوق العمل والحصول على فرص عمل متميزة فى مجال البرمجيات وتكنولوجيا المعلومات والعمل الحر.

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وكذلك تدريب  العاملين بالجامعة على أحدث التقنيات بما يرفع كفاءة أداء العمل داخل الجامعة
كما تطرق النقاش إلى آليات توسع أنشطة المعهد داخل جامعة المنصورة لتدريب اكبر عدد ممكن من الطلاب بالكليات المختلفة.

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جامعة المنصورة تكنولوجيا المعلومات المنصورة رئيس الجامعة معهد تكنولوجيا المعلومات رئيس جامعة المنصورة

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