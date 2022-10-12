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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

تعرف علي أسباب ثقل عجلة القيادة وكيفية تجنبها .. تفاصيل

أسباب ثقل المقود
أسباب ثقل المقود أثناء القيادة

تختلف أسباب ثقل عجلة القيادة " الدركسون" حسب نوع السيارة وحسب المشكلة التي الحقت الضرر بعجلة القيادة، وبالتالي هناك 3 أنواع لعجلة القيادة ، عجلة قيادة عادية ، وعجلة قيادة كهربائية، وعجلة قيادة هيدروليك.

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ثقل المقود أثناء القيادة 


3 أسباب تؤدي إلي ثقل عجلة القيادة :

1-نقص زيت الدركسون

نقص زيت الدركسون يؤدي إلي ثقل عجلة القيادة أو حدوث أضرار بها وخصوصا اذا كانت عجلة القيادة كهربائية، وبالتالي عند نقص زيت المقود يؤدي هذا إلي فقدان السيطرة عليه أثناء القيادة، وسيشعر السائق باهتزاز في المقود، أو يمكن أن يحدث انغلاق لعجلة القيادة نتيجة نقص الزيت، وبالتالي يجب الحفاظ علي زيت المقود والتحقق منه باستمرار حتي لا يحدث أي أعطال بها أثناء القيادة.

ثقل المقود أثناء القيادة 

2-دخول هواء إلى نظام التوجيه

دخول هواء إلى نظام التوجيه أثناء القيادة يؤدي إلي ثقل المقود أو خلله أثناء القيادة، ويحدث ذلك أيضا اذا تم قطع حزام الأمان الخاص بالمقود "القشاط في نظام التوجيه" ، وبالتالي لتفادي حدوث ذلك يجب البقاء علي الحزام في حالة جيدة .


3-تعطل " طرمبة البنزين " مضخة المقود و المتصلة بنظام التوجيه


تعطل " طرمبة البنزين " مضخة المقود و المتصلة بنظام التوجيه يمكنها أن تؤدي إلي ثقل عجلة القيادة أو حدوث خلل به أثناء القيادة ، بالإضافة إلي أن حامل عجلة القيادة من اهم المكونات الرئيسية للمقود واذا حدث به عطل يؤدي ذلك إلي ثقل دركسون السيارة، وبالتالي يجب فحصة باستمرار والإبقاء علية في حالة جيدة .

ثقل المقود أثناء القيادة 

نصائح مهمة يجب اتباعها للحفاظ علي عجلة القيادة :

يجب أن يستمر صاحب السيارة دائما بالاهتمام ومراقبة زيوت السيارة ومنها زيت الدركسون ، والتأكد من عدم وجود أي تسريبات للزيت، وان يحرص أيضا صاحب السيارة على استخدام زيت مناسب خالي من الشوائب ، لأن بعض السيارات عند استخدام نوع مختلف من الزيت أو زيت به شواء يؤدي ذلك إلي حدوث أعطال بالمقود .

زيت الدركسون دخول هواء إلى نظام التوجيه أضرار مضخة المقود تعطل طرمبة البنزين

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