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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أمير عزمي مجاهد: الأهلي والزمالك وبيراميدز دعموا الفريق بتعاقدات وفقًا لاحتياجاتهم

صدى البلد

 


أكد أمير عزمي مجاهد نجم الزمالك الأسبق، أنه لابد أن تحقق الأندية متطلبات المدير الفني والأمر ليس بالكم وإنما بالكيف لسد نواقص الأندية.

وتابع أميرعزمي مجاهد في تصريحات تلفزيونية لبرنامج بوكس تو بوكس المذاع على فضائية ETC، مع الإعلامي محمد شبانة،فيريرا نجح في تسخير الإمكانيات المنقوصة في الزمالك بالموسم الماضي، وحقق المطلوب بالفوز بالبطولات، ولكن الفريق كان يحتاج للتعاقدات التي إبرمها.

وأوضح،الزمالك تعاقد مع مصطفى شلبي لإنه كان محتاج جناح بعد رحيل بن شرقي وأوناجم

وأكمل،بيراميدز أبرم تعاقداته بحسب احتياجاته الفنية أيضًا.

وأتم، الأهلي يمتلك ثنائي منتخب مصر في خط الوسط عمرو السولية وحمدي فتحي، وأليو ديانج دفندر منتخب مالي، وكذلك لاعبين جيدين في كل المراكز.

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