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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مصطفى كامل تعقيبا على تريند "انتش واجرى": المنافسة بقت على الابتذال |فيديو

مصطفى كامل نقيب الموسيقيين
مصطفى كامل نقيب الموسيقيين الجديد

قال الفنان “  مصطفى كامل   ” نقيب الموسيقين تعقيبا على تريند “أنتش وأجري “  : أقسم بالله ما أعرفة ، لافتا إلى أن المنافسة أصبحت على الابتذال.

وتابع مصطفى كامل ، عبر مداخلة هاتفية لـ برنامج “ يحدث في مصر ” ، والمذاع على فضائية “ إم بي سي مصر “ : ” لا أطلب من مطربي المهرجانات غناء قصائد شعرية، وإنما أطلب منهم غناء كلمات لا تؤذي مشاعر المستمعين، منوها : "سهرنا الليالي عشان نربي عيالنا وميجيش حد عشان يجيب طيارة خاصة يدمر عيالنا".

 كلمة الفساد فى نقابة الموسيقيين مؤلمة للكثير

أكد مصطفى كامل، نقيب الموسيقيين، أن أمنية حياته توفير معاش للموسيقيين يسترهم ويكفيهم ويساعد أصحاب المعاشات على أن يحيوا حياة بشكل كريم، مضيفا أن كلمة الفساد فى نقابة الموسيقيين مؤلمة للكثير.
 

مصطفى كامل توك شو نقيب الموسيقين تريند “أنتش وأجري برنامج “ يحدث في مصر ”

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