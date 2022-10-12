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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رياضة

شبانة: الخطيب وضع معايير لترضية بعض لاعبي الأهلي بما يتناسب مع إسهاماتهم

صدى البلد

قال الإعلامي محمد شبانة، أن محمود الخطيب رئيس الأهلي والمشرف علي فريق الكرة، قرر بالتنسيق مع لجنة التخطيط برئاسة محسن صالح رفض فكرة فتح باب الترضية المالية أمام بعض اللاعبين داخل صفوف الفريق الأول و الذين يطالبون بزيادة في رواتبهم، بعد قرار تعديل عقد المالي أليوديانج بعد الاستقرار علي بقائه داخل الفريق خلال الموسم الجديد

وتابع محمد شبانة في تصريحات تليفزيونية لبرنامجه بوكس تو بوكس المذاع على فضائية  ETC، قرار رئيس الأهلي جاء من أجل استعادة اللاعبين الثقة في أنفسهم وعودة الانتصارات والمنافسة بقوة علي كل البطولات قبل مسألة تعديل العقود أو ترضية اللاعب الذي يستحق هذا الأمر لاسيما بعد خسارة بطولتي الدوري والكأس في الموسم المنقضي.

وأتم، الخطيب وضع بعض المعايير من أجل ترضية بعض لاعبي الأهلي ماليا بما يتناسب مع اسهاماتهم الفنية في المباريات والتضحية بأي أغراءات خارجية للرحيل والتمسك بالبقاء داخل الفريق، مشترطًا عودة الفريق لمكانته ومستواه الطبيعي.

الأهلي ضد الاتحاد المنستيري

وكان النادي الأهلي قد فاز على نظيره الاتحاد المنستيري بهدف للاشء، في إطار ذهاب دور الـ 32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

الأهلى محمد شبانة الخطيب محسن صالح الاتحاد المنستيري دوري ابطال افريقيا

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