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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

انتخاب الجزائر عضوًا في مجلس حقوق الانسان بالأمم المتحدة

الجزائر
الجزائر

فازت الجزائر بعضوية مجلس حقوق الإنسان الأممي، خلال الانتخابات، التي جرت أمس الثلاثاء في نيويورك في الجلسة العامة الـ17 للجمعية العامة للأمم المتحدة.
وأوضحت وزارة الخارجية الجزائرية، في بيان، أنه تم انتخاب الجزائر كعضو في مجلس حقوق الإنسان الأممي خلال الفترة من 2023-2025، وذلك تقديرا لدورها كدولة محورية في المنطقة، واهتمامها بتعزيز مبادئ وقيم حقوق الإنسان في العالم.
وبحسب البيان، حصلت الجزائر على مجموع أصوات يقدر بـ178 صوتا في هذه الانتخابات، والتي شهدت أيضا انضمام 14 دولة جديدة إلى هذه الهيئة الأممية المسؤولة عن تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها في العالم، والتعامل مع حالات انتهاكات حقوق الإنسان وصياغة توصيات بشأنها.
وأضاف البيان أن انضمام الجزائر إلى مجلس حقوق الإنسان، اعتبارا من مطلع يناير المقبل للمرة الثالثة منذ إنشاء هذه الهيئة عام 2006، سيعزز من ترشيحها لمقعد غير دائم في مجلس الأمن للفترة 2024-2025، والتي ستجرى انتخاباتها في يونيو المقبل.
تجدر الإشارة إلى أن مجلس حقوق الإنسان يتكون من 47 عضوا؛ يتم انتخابهم لمدة ثلاث سنوات، وفقا لتوزيع جغرافي يمنح 13 مقعدا للدول الإفريقية، و13 مقعدا أيضا لدول آسيا والمحيط الهادئ، إلى جانب 8 مقاعد لدول أمريكا اللاتينية ومنطقة الكاريبي، و7 مقاعد لدول غرب أوروبا، ودول أخرى، بينما تحظى دول أوروبا الشرقية بستة مقاعد.

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