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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 12 أكتوبر 2022 - 16 ربيع الأول 1444

مواقيت الصلاة
مواقيت الصلاة

يبحث المسلمون عن مواعيد ومواقيت الصلاة في كل يوم، عبر محركات البحث المهمة، مثل جوجل وغيرها، وفي هذا الإطار يقدم موقع “صدى البلد” لقرائه، خدمة معرفة مواقيت الصلاة بشكل يومي، نبدأها اليوم، بمواعيد الصلاة اليوم الأربعاء، الموافق 12 أكتوبر 2022، 16 ربيع الأول 1444 هجرية

مواقيت الصلاة في القاهرة

الفجر 4:28 ص
الظهر 11:42 ص
العصر 2:59 م
المغرب 5:28  م
العشاء 6:45  م

مواقيت الصلاة في الإسكندرية

الفجر 4:34 ص
الظهر 11:47 ص
العصر 3:04 م
المغرب 5:32 م
العشاء 6:51 م

مواقيت الصلاة في الإسماعيلية

الفجر 4:24 ص
الظهر 11:37 ص
العصر 2:55 م
المغرب 5:23 م
العشاء 6:41  م    

مواقيت الصلاة في شرم الشيخ

الفجر 4:17 ص
الظهر 11:29 ص
العصر 2:49  م
المغرب 5:17 م
العشاء 6:33 م

مواقيت الصلاة في أسوان

الفجر 4:59 ص
الظهر 12:11 ص
العصر 3:32 م
المغرب 6:01 م
العشاء 7:14 م

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