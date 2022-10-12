إيرادات الأفلام.. دنيا سمير غانم ترجع إلى الخلف وفضل ونعمة يتصدر

شهدت الساحة السينمائية منافسة بين عدد من الأفلام لنيل أعلى الإيرادات والمشاهدات، إلا أن هناك تراجعا بشكل عام في شباك التذاكر عن الأيام الماضية.

ونستعرض لكم تفاصيل إيرادات الأفلام مساء أمس، الثلاثاء، وذلك من خلال التقرير التالي.

فيلم فضل ونعمة

تمكن فيلم “فضل ونعمة” من تصدر شباك التذاكر في أول أيام عرضه في السينمات المصرية، حيث حقق العمل 354785 جنيها ليحتل المركز الأول.

يشارك في بطولة فيلم «فضل ونعمة»، هند صبري، ماجد الكدواني، ومحمود حافظ، ومحمد ممدوح، وياسمينا العبد، والعمل من تأليف أيمن وتار، وإخراج رامي إمام.

فيلم كيرة والجن

فيلم “كيرة والجن” للنجمين أحمد عز وكريم عبد العزيز، حقق 51551 جنيها في دور العرض.

ودارت أحداث فيلم “كيرة والجن” حول المقاومة المصرية ضد الاحتلال الإنجليزي بعد ثورة 1919، ورصدت حالة الغليان التي مر بها الشعب خلال ذلك الفترة.

فيلم عمهم

حقق فيلم “عمهم”، بطولة الفنان محمد إمام، 45506 جنيهات.

وضم فيلم “عمهم”، العديد من الفنانين، منهم: محمد إمام، وهدى المفتي، وسيد رجب، ونرمين الفقي، وميرنا نور الدين، ومحمد ثروت، والفيلم من تأليف وسام صبري، وإخراج حسين المنباوي.

فيلم “بحبك”

حقق فيلم “بحبك” لـ تامر حسني، إيرادات في شباك التذاكر، 30556 جنيها.

فيلم “بحبك” من بطولة تامر حسني، وسيد رجب، وهنا الزاهد.

فيلم أشباح أوروبا

فيلم “أشباح أوروبا” حقق 29124 جنيها.

فيلم “أشباح أوروبا”، بطولة هيفاء وهبى وأحمد الفيشاوى ومصطفى خاطر وأروى جودة وعباس أبو الحسن، وعدد من ضيوف الشرف، على رأسهم باسم سمرة، وقد تم تغيير اسم الفيلم أكثر من مرة، حيث كانت البداية مع "عقدة الخواجة" ثم تغير إلى "حجر الإسكندر"، وأخيرا استقر فريق العمل على اسم "أشباح أوروبا".

فيلم تسليم أهالي

وحقق فيلم “تسليم أهالي”، بطولة دنيا سمير غانم وهشام ماجد، ليلة أمس، 28189 جنيها.

وتدور قصة فيلم “تسليم أهالي” في إطار كوميدي رومانسي، إذ تجسد قصة زوجين يحلمان بالسفر إلى كندا، حيث يعمل الزوج طبيبا بشريا، والذي يقوم بدوره الفنان هشام ماجد، ولكن تظهر امرأة في حياة الزوجين وتلاحقهما في كل مكان وتفسد عليهما حلم الهجرة.