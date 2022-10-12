عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

إيرادات الأفلام.. دنيا سمير غانم ترجع إلى الخلف وفضل ونعمة يتصدر

افلام
افلام

شهدت الساحة السينمائية منافسة بين عدد من الأفلام لنيل أعلى الإيرادات والمشاهدات، إلا أن هناك تراجعا بشكل عام في شباك التذاكر عن الأيام الماضية.

ونستعرض لكم تفاصيل إيرادات الأفلام مساء أمس، الثلاثاء، وذلك من خلال التقرير التالي.

فيلم فضل ونعمة 

تمكن فيلم “فضل ونعمة” من تصدر شباك التذاكر في أول أيام عرضه في السينمات المصرية، حيث حقق العمل 354785 جنيها ليحتل المركز الأول.  

يشارك في بطولة فيلم «فضل ونعمة»، هند صبري، ماجد الكدواني، ومحمود حافظ، ومحمد ممدوح، وياسمينا العبد، والعمل من تأليف أيمن وتار، وإخراج رامي إمام.

فيلم كيرة والجن 

فيلم “كيرة والجن” للنجمين أحمد عز وكريم عبد العزيز، حقق 51551 جنيها في دور العرض.

ودارت أحداث فيلم “كيرة والجن” حول المقاومة المصرية ضد الاحتلال الإنجليزي بعد ثورة 1919، ورصدت حالة الغليان التي مر بها الشعب خلال ذلك الفترة.

فيلم عمهم 

حقق فيلم “عمهم”، بطولة الفنان محمد إمام، 45506 جنيهات.

وضم فيلم “عمهم”، العديد من الفنانين، منهم: محمد إمام، وهدى المفتي، وسيد رجب، ونرمين الفقي، وميرنا نور الدين، ومحمد ثروت، والفيلم من تأليف وسام صبري، وإخراج حسين المنباوي.

فيلم “بحبك”

حقق فيلم “بحبك” لـ تامر حسني، إيرادات في شباك التذاكر، 30556 جنيها.

فيلم “بحبك” من بطولة تامر حسني، وسيد رجب، وهنا الزاهد.

فيلم أشباح أوروبا 

فيلم “أشباح أوروبا” حقق 29124 جنيها.

فيلم “أشباح أوروبا”، بطولة هيفاء وهبى وأحمد الفيشاوى ومصطفى خاطر وأروى جودة وعباس أبو الحسن، وعدد من ضيوف الشرف، على رأسهم باسم سمرة، وقد تم تغيير اسم الفيلم أكثر من مرة، حيث كانت البداية مع "عقدة الخواجة" ثم تغير إلى "حجر الإسكندر"، وأخيرا استقر فريق العمل على اسم "أشباح أوروبا".

فيلم تسليم أهالي 

وحقق فيلم “تسليم أهالي”، بطولة دنيا سمير غانم وهشام ماجد، ليلة أمس، 28189 جنيها.

وتدور قصة فيلم “تسليم أهالي” في إطار كوميدي رومانسي، إذ تجسد قصة زوجين يحلمان بالسفر إلى كندا، حيث يعمل الزوج طبيبا بشريا، والذي يقوم بدوره الفنان هشام ماجد، ولكن تظهر امرأة في حياة الزوجين وتلاحقهما في كل مكان وتفسد عليهما حلم الهجرة.

هند صبري تامر حسني كريم عبد العزيز الفنان هشام ماجد ايرادات الافلام ماجد الكدواني فيلم كيرة والجن فيلم “فضل ونعمة” Arts Entertainment

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مفاجأة سارة للمصريين| رحلة العمرة شاملة الإقامة بـ 4400 جنيه فقط.. تفاصيل

كارثة.. بواقي طعام مستعمل للبيع على الرصيف.. ومطالبات بتدخل المسئولين

أسعار الذهب اليوم الأربعاء 12-10-2022

هاتشباك للمبتدئين.. جيلي اكس باندينو أوتوماتيك بـ 95 ألف جنيه.. صور

الدولار يقفز من جديد .. اعرف سعره مقابل الجنيه الآن في البنوك

أسبوع قاسٍ على الذهب.. الأصفر يتراجع بقوة وهذا سعر عيار 21 الآن

بسبب أزمة مالية.. شوبير يكشف اسم صفقة نارية لم تكتمل إلى الأهلي|فيديو

متمرد.. المحكمة التأديبية في بوليفيا تصدم الأهلي من جديد بشأن البرازيلي سافيو

موضوعات متعلقة

16 دولة تشارك فى مهرجان القاهرة لموسيقى الجاز .. تفاصيل

مها الصغير أحدث المنضمات لبرنامج الستات ميعرفوش يكذبوا

مهرجان الإسكندرية.. أحفاد إسماعيل ياسين يكشفون عن أسرار جدهم

مهرجان الإسكندرية يحتفي بالراحلين.. تكريم فطين عبد الوهاب وسمير صبري

أحمد بدير: حرب أكتوبر ملحمة وطنية عظيمة

نداء شرارة: تشرفت بتمثيل الأردن في بلدي الثاني مصر أمام الرئيس

إلهام شاهين عن مشروع أعمال فنية لبطولات المصريين: يعطي القدوة للأجيال الجديدة

توقف مسلسل يسرا الجديد بعد انسحاب مؤلفه نادر صلاح الدين.. تفاصيل خاصة

ترشيحاتنا

الإسكان: إتاحة قطع الأراضي السكنية الصغيرة بالمدن الجديدة للحجز الفوري

انتهاكات صارخة.. مواجهات واضرابات بنابلس واقتحامات للأقصى بيد الإحتلال

بعد موافقة الشيوخ.. 8 أهداف لصندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة| تفاصيل

المنظمة العالمية للأرصاد تدعو إلى توسيع الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة

روسيا: إلقاء القبض على 8 أشخاص متورطين في الهجوم على جسر القرم

أشبه بعربات الملوك.. شاب أسيوطي يصمم سيارة من الخشب تعمل بالريموت

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد أنباء زواجها من عمر كمال.. صورا حذفتها طليقة أحمد الفيشاوي|شاهد

بدون منشطات.. 8 طرق لزيادة الخصوبة عند النساء ورفع فرص الإنجاب

نشرة المرأة| 3 أعداء لصحة القلب والشرايين على مائدتك.. وأخطر 5 أطعمة في العالم يجب الابتعاد عنها

كارثة .. عادة شائعة للتخلص من الوزن تزيد مخاطر الإصابة بالسرطان

فيديو

يد خفية.. شوبير يكشف عن مفاجأة أفسدت صفقة مارسينهو البرازيلي| فيديوجراف

تفاصيل فوز الفنان مصطفى كامل بانتخابات نقابة المهن الموسيقية.. تغطية خاصة

حقيقة انتشار حالات إصابة بشلل الأطفال في مصر.. تغطية خاصة

تفاصيل أسعار الذهب والدولار .. تغطية خاصة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود أبو حبيب

في ذكرى مولده .. حلاوة سيرته قبل حلاوة المولد

د. آية صلاح

ذكاؤك الاجتماعي مدخلك لنجاح علاقاتك

عزة عاطف

علب الكانز.. لتحقيق الكنز

نيفين منصور

نسيج الكلمات

د. ماريان جرجس

معنويات وطن

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي " 30 “

هند عصام

أحمس.. قاهر الهكسوس

إلهام أبو الفتح

كيف استعدت مصر للمؤتمر الاقتصادي ؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ